Wennigsen/Calenberger Land

Im Deister und im Calenberger Land gibt es eine Vielzahl von Wanderwegen. Wir haben einige der schönsten Touren zusammengefasst.

Themenwanderung im Deister

Eine Themen-Wanderung im Deister empfiehlt Gudrun Vorreiter vom Kneipp-Verein Wennigsen/ Gehrden. Auf ihrer Tour kann man „Steinkohlenbergbau nach jahrhundertealter Tradition hautnah im aktiven Betrieb erleben“, verspricht sie.

Die etwa 14 Kilometer lange Wanderroute führt durch herrlichen Laubwald und beinhaltet 244 Höhenmeter bergauf und 236 Höhenmeter bergab. Die Tour beginnt am Parkplatz vom Nienstädter Pass, der auch mit der Buslinie 562 vom Bahnhof Wennigsen oder Egestorf erreichbar ist.

Das Lehr- und Besucherbergwerk des Fördervereins Feggendorfer Stolln ist eines der ehemaligen über 40 Steinkohlenbergwerke im Deister und gehört zu den wenigen in Deutschland, die den handwerklichen Bergbau nach historischem Vorbild weiterführen. Quelle: Gudrun Vorreiter

Zuerst führt der Weg neben der Passstraße entlang etwa 300 Meter bergab Richtung Nienstädt und quert dann am kleinen Parkplatz die L 401, um in den „Wallmannweg“ einzubiegen. „Kurz darauf erblickt man rechts im Wald noch eine ehemalige Schmiede, die von einer Kleinzeche stammt“, sagt Vorreiter. Bis zur Wallmann-Schutzhütte führt der Weg durch ebenes Gelände. An der Hütte biegt die Wanderroute rechts entlang bergauf. Der Wegführung 1,6 Kilometer folgend, wird im weiteren Verlauf eine Abzweigung hoch zum Kammweg erreicht. Nach 200 Metern auf dem Kammweg angekommen, folgt man dem Hinweisschild Richtung Feggendorfer Stolln für circa 2,3 Kilometern.

Bei der Schutzhütte an der Kreuzbuche gelangt der Wanderer auf dem talwärts verlaufenden Schraubenweg Richtung Lauenau nach rund 200 Metern an eine Stelle mit dem Wegweiser „ Feggendorfer Stolln“. Hier führt ein schmaler Waldweg bergab zu dem Lehr- und Besucherbergwerk des Fördervereins Feggendorfer Stolln. „Es ist eines der ehemaligen über 40 Steinkohlenbergwerke im Deister und gehört zu den wenigen in Deutschland, die den handwerklichen Bergbau nach historischem Vorbild weiterführen“, sagt Vorreiter, die diese Tour erarbeitet hat.

Gudrun Vorreiter macht gerne eine Pause in der urigen Waldgaststätte des Nordmannsturms. Quelle: Gudrun Vorreiter

Der Rückweg führt den Wanderer auf dem gleichen Weg bergan und zurück zur Kreuzbuche und anschließend weiter auf dem Kammweg Richtung Nordmannsturm. Kurz vorher lohnt sich ein Abstecher zum Naturdenkmal Alte Taufe, ein Quader mit drei Meter Kantenlänge und einer tiefen Mulde auf der Oberseite, in der sich fast immer Wasser befindet; der Stein ist Gegenstand einer lokalen Sage. Nach einer Pause in der urigen Waldgaststätte des Nordmannturms führt die Strecke zum Ausgangspunkt immer geradeaus einen Hang hinunter direkt zum Parkplatz.

Warum diese Tour?

„Ich wandere auch auf anderen Wegen durch den Deister zum Feggendorfer Stolln, da ich dort die Möglichkeit habe, einen aktiven Bergbaubetrieb mit alten Traditionen besichtigen zu können und von den voranschreitenden Instandsetzungsarbeiten des untertägigen Streckensystems durch die Arbeit der Ehrenamtlichen fasziniert bin“, sagt Vorreiter.

Eine Wanderung im Deister bei Bredenbeck

Amirah Adam vom Tourismus Service Wennigsen empfiehlt allen Wanderern die Tour „über die Große Allee zum Mensingschen Steinbruch“. Diese Tour ist lediglich 5 Kilometer lang und daher auch für einen entspannten Ausflug am Nachmittag geeignet. „Dabei hat man herrliche Aussichten und kann nebenbei den schönen Mischwald genießen“, sagt Adam und empfiehlt: „Wer von auswärts anreist, sollte zusätzlich eine kleine Dorfrunde im Ortskern von Bredenbeck machen, entlang des Gutshauses der Freiherrn von Knigge, einen Blick in die Kornbrennerei Warnecke werfen oder im neuen Restaurant-Bistro ,Josephs’ im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck, in schönem Backsteinambiente einkehren.“

Diese Wanderung führt über die große Allee zum Mensingschen Steinbruch. Quelle: Tourismus-Service Wennigsen

Die Wanderung beginnt am Wanderparkplatz Reiteranger in Bredenbeck und führt auf historischen Wegen durch den landschaftlich reizvollen Kniggeforst. Seit Jahrhunderten wird der Deister vielfältig genutzt: Rohstoffe wie Kalk, Kohle und Sandstein wurden abgebaut und dienten der frühen Industrialisierung Hannovers. Noch immer sind Relikte des Bergbaus, des Kalkabbaus und alte Steinbrüche entlang der Wege erkennbar. „Genießen Sie von den Waldlichtungen einen herrlichen Blick über das Calenberger Land und betrachten die Wipfel der Buchen. Auch heute sind der Forst und die Waldpflege ein wichtiger Wirtschaftszweig für die Familie der Freiherrn von Knigge, ansässig in der Ortschaft Bredenbeck. Die Wanderwege sind gut begehbar, diese Rundwanderung ist allerdings nicht beschildert“, sagt Adam.

Herrliche Blicke ins Calenberger Land

Tolle Ausblicke und kühles Deisterwasser erwartet die Wanderer beim zweiten Touren-Tipp von Adam: Die Wanderung in Wennigsen ab der Straße Pfingstanger in Waldkater. „Auch diese Wanderung kann man nachmittags ganz entspannt wandern, denn sie hat nur geringe Steigungen und führt über beschauliche Wege“, sagt Adam. Wahlweise kann man eine kleine oder größere Runde daraus machen und noch den Blick von der Argestorfer Spitze über das Calenberger Land genießen.

Bei dieser Wanderung erwartet die Wanderer kühles Deisterwasser und herrliche Blicke ins Calenberger Land. Quelle: Tourismus-Service Wennigsen

Die Tour beginnt am Straßenende Pfingstanger im Ortsteil Waldkater und führt nach kurzem Weg zur Wassertretstelle. Wer Lust hat und sich traut, kann hier eine Erfrischung für die Beine genießen. Ein verwunschener Pfad führt hinüber zur Münder Heerstraße und weiter bergauf in großem Bogen zum Rastplatz am Friedrich-Noltemeyer-Stein, wo man sein mitgebrachtes Picknick genießen kann oder mit Blick auf den schönen Buchenmischwald verweilt. Bergab führt der Weg entweder an der nächsten Kreuzung links zum Pfingstanger zurück oder über die Argestorfer Spitze am Waldrand entlang bei gutem Wetter mit Panoramablick auf das Calenberger Land zurück zum Ausgangsort.

Diese Wanderung hat nur geringe Steigungen und führt durch abwechslungsreiche Natur. Wahlweise kann man eine kleine oder größere Runde daraus machen. Weiteres Kartenmaterial und Wandertipps gibt es unter reisebuero-cruising.de.

Von Lisa Malecha