Wennigsen

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert war die heutige Region Hannover eines der größten norddeutschen Industriezentren mit weltbekannten Unternehmen. Mit fünf „Routen der Industriekultur“ lädt die Region Hannover dazu ein, Spuren dieser Zeit zu finden bei Spaziergängen – und das bei Radfahrten oder Wanderungen . Das Team Regionale Naherholung hat die fünf Routen ausgearbeitet und beschrieben. Dies ist die Tour „Knigge, Kalk und Korn“.

Das Rittergut Bredenberg ist bis heute ein Sitz der Familie Knigge. Quelle: privat

Es ist eine Tour zum Spazieren, etwa zehn Kilometer lang von Bredenbeck nach Völksen. Ausgangspunkt ist das Rittergut Bredenbeck (1), Rittergut 2, 30974 Wennigsen. Im ÖPNV ist es zu erreichen ab Bahnhof Wennigsen mit der Buslinie 520 (bis Bredenbeck/Denkmal), von dort wenige Hundert Meter nach Norden bis zur Straße Rittergut.

Deister: Rohstofflieferant und Arbeitgeber

Ohne die Rohstoffe aus dem Deister wäre die industrielle Entwicklung der Region kaum vorstellbar gewesen. Er lieferte Holz, Stein, Kalk und Steinkohle. Die Ressourcen machte sich unter anderem Freiherr Wilhelm Carl Ernst Knigge (1771–1839) wirtschaftlich zu nutze. Er ließ Familien im eigenen Bredenbecker Forst ab 1804 Kohle abbauen, die das Holz als Energieträger in seinen Kalk- und Branntweinbrennereien, Schmieden oder Salinen als Brennstoff ersetzte. Knigges neu gegründete Betriebe wie das Kalkwerk in Bredenbeck oder die Glashütte in Steinkrug wurden die wichtigsten Abnehmer und zugleich die Haupterwerbsquellen. Das Gut wird bewirtschaftet und ist daher für Besucher tabu. Von der Einfahrt aus lässt sich über den weiten Hof auf das 1825 erbaute Herrenhaus blicken. Mehr Einblicke in das Leben und Wirken der Knigges ist in der Heimatstube Bredenbeck (3) zusammengetragen.

Warnecke – letzte Destille in der Region

Vom Rittergut geht es zurück Richtung Denkmal. An der Deisterstraße 4 liegt die Kornbrennerei Warnecke (2). Es ist heute die letzte aktive Destille in der Region. Sie lieferte das Quantum Trost, die Tagesgabe für den Bredenbecker Bergmann im 19. Jahrhundert. Täglich „brannte“ er sich einen – er trank einen Schnaps, um das harte Leben im Kalkwerk oder beim Kohleabbau zu vergessen. 1826 gegründet, lassen heute Hans-Heinrich und Geertien Warnecke den Bredenbecker Korn in Eichholzfässern reifen. Die Hofanlage erinnert noch an das vorletzte Jahrhundert. Besichtigt werden kann das Haus nach Voranfrage.

Klappverschlüsse und Flaschenglas

Alte Zeugnisse aus der Arbeitswelt sind in der Heimatstube Bredenbeck ausgestellt. Quelle: Lisa Malecha

Zurück zur Wennigser Straße liegt schräg gegenüber die alte Schule von 1886, unter anderem Sitz der Heimatstube (3). Was hinter rotem Backstein zu sehen ist, veranschaulicht sehr präzise die früheren Haupterwerbsquellen des Ortes: Flaschen der Glashütte Steinkrug, Klappverschlüsse und Bergmannsuniformen. Der mannshohe Grudeofen war die Mikrowelle des 19. Jahrhunderts: Speisen ließen sich ohne Aufsicht in der „Kochmaschine“ garen, während die Hausfrau anderen Dingen nachging. Der Eintritt zur Heimatstube ist frei. Die große Milchkanne am Eingang lässt sich mit einer Spende zum Klingen bringen.

Am Hang rasen die Loren zu Tal

Von der Heimatstube geht der Schritt Richtung Süden entlang der Hauptstraße bis linkerhand zum Abzweig Lavesstraße, quer durch die Siedlung, weiter auf Deisterstraße und im Wald hoch zum ehemaligen Kalkwerk (4). An einigen Stellen stehen Warnschilder, so auch an den beiden großen Wohngebäuden am Kalkwerk. Denn der östliche Deister ist ausgehöhlt. 250 Arbeiter waren um 1900 im Einsatz. Die Schornsteine ragten 90 und 110 Meter in den Himmel. Die verfeuerte Deisterkohle stammte aus den Schächten Karl gleich neben dem Werk und August oberhalb des Kalkwerkes. Die verfallenden Häuser sind in Privatbesitz und nicht zu besichtigen. Eines beherbergte die Waschkaue, eines die Maschinenwerkstatt.

Lost Place im Calenberger Land: Mitten in der Idylle des Deisters stehen die Überreste des Kalkwerks Bredenbeck. Die Häuser sind seit einigen Jahren unbewohnt. Quelle: Lisa Malecha

Von morgens 6 Uhr karrten Setzer zwölf Stunden lang Kalksteine in den riesigen Ringöfen. Dampfloks zogen die beladenen Waggons zum Bahnhof Weetzen. Von oben aus dem Wald ratterte derweil der Nachschub an Sand- und Kalkstein herab: An einem endlosen Drahtseil rasten Loren voller Gestein auf Gleisen hinab zum Kalkwerk, während ihre Last die leeren Loren auf der anderen Seite am Seil wieder den Berg hinauf zog. Bremsberg nennt sich der Abschnitt noch heute. Weil der Vorgang gefährlich war und Loren umkippten, warnte der Vorarbeiter oben am Berg die Belegschaft unten am Kalkwerk mit harten Schlägen auf eine am Baum hängende Schiene. 1924/25 schloss das einst stolze Kalkwerk der Freiherrn Knigge. Die Schornsteine sind gesprengt, Gleise und Bahnverladung abgebaut.

Vom Kalkwerk zu Knigges Friedhof

Vom Kalkwerk geht es noch ein Stück weiter bergauf. An der nächsten Kreuzung steht ein hoher Stein mit einer Eiche (5). Diese Gruppe stammt von 1912 und wurde von den Freiherren Knigge anlässlich des 600-jährigen Familienjubiläums angelegt. Einige Meter weiter auf dem Frauenweg steht links ein Gedenkstein an den Revierförster Friedrich Schulze (6). Er stand von 1868 bis 1910 in Diensten der Freiherren Knigge.

Die Wanderung führt zurück zum Kalkwerk, wendet sich rechts bergauf. Ab der nächst größeren Kreuzung führt der Weg nach links und bleibt ein ganzes Stück höhengleich, bis zu einem schmaleren Weg links bergab Richtung Dreikantiger Stein, Ruheforst (8) und Kniggescher Friedhof (7). Der verwunschen wirkende Friedhof besteht aus 25 von Efeu überwachsenden Gräbern neben einer Kapelle mitten im Wald. Die Grabsteine kommen aus den eigenen Steinbrüchen. Die Mensing’schen Sandsteinbrüche versorgten die ganze Gegend mit Baumaterial. Auch zum Bau des Neuen Rathauses in Hannover wurden sie verwendet.

Glasbläserteller im Steinkrug

Der Ruheforst bei Bredenbeck, ein Naturfriedhof im Knigge'schen Wald. Quelle: Tobias Kleinschmidt

Neben prähistorischen Hügelgräbern unter rund 200 Jahre alten Eichen und Buchen liegt der „Ruheforst Deister“ für Urnenbestattungen. Um einen alten Baum werden auf 100 Quadratmetern Fläche etwa zwölf Urnen vergraben. Der Wald wird ökologisch bewirtschaftet. Kahlschläge gibt es nicht. Der Weg führt aus dem Wald, quert die B217, und trifft linkerhand auf das Hotel Steinkrug (10). Wer sich dieser Tour angemessen ernähren möchte, kann die Spezialität „Glasbläserteller“ kosten. Der „Steinkrug“ diente den Kutschern zum Ausspannen und Verpflegen. Das denkmalgeschützte Gebäude hat immer noch einen Kniggesaal und eine Poststube.

Eine Rakete mitten im Wald

15 Meter hoch ragt der Kegel der Glashütte in Steinkrug. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Der Weg wendet sich nach rechts. Dort steht ein Kegel im Wald – Raketen ähnlich, aus Sandstein, mit Fenstern, 15 Meter hoch. Es ist ein in Deutschland nahezu einmaliges Relikt aus den Anfängen der industriellen Glasherstellung in der Region. Innen stand ein riesiger Glasofen zur Schmelze des Quarzsandes bei 1700 Grad. Aus dem breiigen Glas entstanden von 1834 bis 1928 Millionen von Flaschen für Brauereien, die chemische und die Arzneimittelindustrie.

Vom Turmofen zum Hermannshof

Von der Glashütte geht es über mehrere Wegkreuzungen über den Hüpeder Bach Richtung Völksen zur Adresse Röse 33: Dort liegt der Hermannshof. Der Worpsweder Architekt Bernhard Hoetger (1874-1949) gestaltete das Sommerhaus mit Garten und Teepavillon. Im Park des Hermannshofes erinnert noch seine nachgegossene Skulptur „Der Jüngling“ an sein Schaffen. Alte Bilder zeigen tanzende Paare auf der Wiese zwischen Obstbäumen beim Schwoof zu Grammophonmusik. Die Erbengemeinschaft Berg/Liss mit dem Verein „Kunst und Begegnung Hermannshof“ setzt Traditionen fort und führt den Ort als Raum für kreative Veranstaltungen.

Von dort Richtung Süden entlang der Straßen Röse und Steinhauerstraße sind es nur noch wenige Hundert Meter bis zum S-Bahnhof Völksen/ Eldagsen. Dort halten Züge auf der Strecke Springe– Hannover.

Von Markus Holz