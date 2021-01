Wennigsen

Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in während der Corona-Krise, sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Tour für die ganze Familie

„Mit Kindern unterwegs – und es soll ein Abenteuer werden? Einfach in den Zug steigen und von Egestorf aus starten“, sagt Adam. Denn dort startet die neun Kilometer lange Wanderung für Groß und Klein mit Rucksack oder Bollerwagen. Auf dieser Tour können Familien unter anderem einen Stopp am Waldspielplatz einlegen und sich dort austoben.

Anzeige

Der Teufelssprung oberhalb der Wennigser Mark: Hier sollen der Sage nach einst die Bergleute den Teufel vertrieben haben. Quelle: privat

Ein bisschen gruselig wird es dann am „Fußabdruck des Teufels“. Etwa 700 Meter vom Parkplatz am Waldwinkel in der Wennigser Mark hinauf in Richtung Deisterkamm können die Wanderer diese teuflische Spur entdecken. Hier im Schleifbachtal sollten der Sage nach einst die Bergleute den Teufel vertrieben haben, erzählt Winnie Gehrke. Die Spuren des Teufelssprungs waren viele Jahre verschollen, nur aus Erzählungen der Bergleute bekannt. Bei Forstarbeiten sei der Stein mit dem Fußabdruck schließlich ganz zufällig wieder zum Vorschein gekommen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Tour, wie Uwe Hormann aus der Wennigser Mark ausgearbeitet hat, führt dann weiter zum königlichen Forsthaus am Georgsplatz. König Ernst August II. von Hannover ließ das Haus 1845 von seinem Oberhofbaudirektor Georg Ludwig Friedrich Laves und den Maurermeister Nordmann errichten – für den blinden Königssohn Georg. Heute befindet es sich im Privatbesitz.

Wer sich Tee und Snacks mitbringt, kann in den Schutzhütten im Deister ein Picknick machen. Quelle: Lisa Malecha

Wer möchte, kann danach noch zu den Wasserrädern laufen, die jedoch nur von April bis Oktober aufgestellt sind. Allerdings gibt es an dem kleinen Bach auch eine Schutzhütte, die ideal für ein Picknick ist. Die Wanderung startet vom Gleis 1 am Egestorfer Bahnhof und führt dann durch den Deister.

Über den Deister schauen

Mal über den Deister schauen und abgelegene Pfade und tolle Ausblicke entdecken? „Eine meiner Lieblingstouren führt von der Münder Heerstraße in Wennigsen über die Laube am Deisterkamm zum Bielstein, wo man mit herrlicher Aussicht auf die Stadt Springe und den kleinen Deister sein Picknick und Kaffee genießen kann“, sagt Adam. Für den Rückweg empfiehlt sie die Route über den Lehmbrink und Pfingstanger oder über die Route Deister-Nordblick.

Ausflugstipps gibt es auch online Viele weitere Wander- und Ausflugstipps, Flyer mit Routen und Hintergrundinformationen zu Sehenswürdigkeiten rund um Wennigsen und den Deister gibt es auch online auf der Homepage des Tourismus-Service unter tourismus-wennigsen.de. Zudem bietet auch die Region Hannover unter visit-hannover.com/deister eine Broschüre mit Wander- und Radtourtipps durch den Deister an – von Bad Münder, Rodenberg, Springe, über Bad Nenndorf und Wennigsen bis nach Barsinghausen.

Auf den Spuren Eltens

Eine spannende Geschichte um einen Mord an einem königlichen Hofjäger können Familien bei der Wanderung auf dem Eltenweg im Deister bei Wennigsen erfahren. Start und Ziel ist hierbei am Wanderparkplatz Waldkater. Die Wanderung dauert etwa 1,5 Stunden und ist sieben Kilometer lang.

Der Eltenweg ist benannt nach dem königlichen Hofjäger Eduard Elten, der am 1. März 1835 bei einem Schusswechsel mit einem Wilddieb im Deister ums Leben kam. Auch der Wilddieb kam dabei zu Tode. Zu dem angeblichen Duell im Deister gibt es die „Eltengeschichte“.

Das Elten-Denkmal erinnert an den königlichen Hofjäger Eduard Elten. Quelle: Lisa Malecha

An Elten erinnern das Denkmal und der Weg. Gleichzeitig beschert die Wegstrecke einen wunderschönen Ausblick auf Gehrdener und Benther Berg sowie bei guter Sicht bis zum Steinhuder Meer. An der Ziegeneiche vorbei führt der Weg zurück zum Parkplatz Waldkater.

Zusätzlich hat man die Möglichkeit entlang des Walderlebnispfads und Natur-Rätselpfads auf der gesamten Strecke spielerisch sein Waldwissen zu vertiefen. Viel zu tun und nur ein Stündchen Zeit? Dann ist die kleine Wanderrunde zum Blanketeich genau das Richtige, verspricht Adam.

Die Schutzhütten im Deister sind ideal für ein Picknick. Quelle: Lisa Malecha

Von Hütte zu Hütte

Wandern von Schutzhütte zu Schutzhütte: Diesen Ausflugstipp haben Adam und Gehrke neu entwickelt. Auf einer Strecke von der Wennigser Mark bis nach Bredenbeck oder sogar bis nach Steinkrug stehen mehrere Rast- und Schutzhütten an den Waldwegen.

Eine Wanderkarte, erarbeitet von Fritz Lauenstein, gibt einen Überblick über die Tour im Ost-Deister – vorbei an Müllers Höh' mit Blick ins Calenberger Land über die Wöltje-Buche und die Bielstein-Hütte bis zum Taternpfahl und weiter nach Bredenbeck oder Steinkrug.

Von Lisa Malecha