Ausgezeichnet! Dirk Müller erhält den Ehrenring der Gemeinde Wennigsen

In der letzten Sitzungen der auslaufenden Wahlperiode brachte der Rat der Gemeinde Wennigsen nicht nur wichtige politische Beschlüsse auf den Weg. Die Versammlung bildete auch den würdigen Rahmen, um Bürger für besondere Verdienste auszuzeichnen. Ursula Augsburg, Dirk Müller und die Feuerwehr Bredenbeck erhielten Ehrengaben.

„Dieser Preis wird in der Gemeinde Wennigsen nur äußerst selten verliehen“, moderierte Bürgermeister Christof Meineke seine Lobrede für Dirk Müller an. Der 79-Jährige erhielt den Wennigers Ehrenring, die höchste Auszeichnung die die Gemeinde zu vergeben hat. Die Liste seines ehrenamtlichen Wirkens ist lang: Seit 1984 engagiert sich Müller im Förderkreis des Heimatmuseums, seit 1987 ununterbrochen im Vorstand, wo er als Schriftführer anfing und mittlerweile sei vielen Jahren Vorsitzender ist. „Du bist Mr. Heimatmuseum“, brachte Meineke Müllers Engagement für eine der kulturellen Institution Wennigsens auf den Punkt.

Dirk Müller gibt das Lob weiter

2007 wiederbelebte Müller zudem den Verkehrsverschönerungsverein (VVV) von 1896 und tat sich dort ehrenamtlich unter anderem durch die Aufarbeitung der Vereinsgeschichte hervor. Auch in der Marien-Petri-Gemeinde hat er in den vergangenen 30 Jahren angepackt – als Kirchenvorstand und Mitglied im Gemeinderat, als Küstervertreter und beim Verteilen des Gemeindebriefs. Müller selbst hingegen gab sich nach der Übergabe des Ringes bescheiden: „Das viele Lob kann ich nur weitergeben. Ich habe das nicht allein gemacht, sondern stets in Zusammenarbeit mit den Leuten um mich herum.“

Augsburg erhält Goldene Ehrennadel

Die zeithöchste Auszeichnung der Gemeinde, die Goldene Ehrennadel, ging an Ursula Augsburg aus Argestorf. Seit 1990 engagiert sie sich dort im Dorfbeirat und führte diesen auch einige Jahre als Vorsitzende an. Viele Feste und Veranstaltungen hat sie seither organisiert. Neujahrsempfang, Osterfeuer, Aufstellen des Osterbaums, Tanz in den Mai, Adventsdorf – die Liste ist lang. Meineke lobte sie als „zentrale Figur in der Ortschaft Argestorf“, die das kulturelle Leben maßgeblich mitgestaltet hat. Und das wird auch so bleiben. „Ich habe das immer gern gemacht und mache das auch weiter“, kündigte Augsburg an.

Ehrenpreis geht an die Bredenbecker Feuerwehr

Der Ehrenpreis der Gemeinde ging schließlich an die Feuerwehr Bredenbeck für ihren unermüdlichen Einsatz für die Betroffenen der Flutkatastrophe in der Nordeifel. Viele Male reisten die ehrenamtlichen Retter mit gesammelten Hilfsgütern in die Gemeinde Kall und unterstützten dort die Aufräumarbeiten. Zudem riefen sie eine Spendenaktion für vom Hochwasser betroffene Feuerwehrleute ins Leben, bei der bereits mehr als 10.000 Euro zusammengekommen sind. „Wir werden weitermachen“, versprach Ortsbrandmeister Sven Sachse.

Von André Pichiri