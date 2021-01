Wennigsen

Nachdem das politische Leben in Wennigsen im vergangenen Jahr lange Zeit stillstand, da zahlreiche Sitzungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, sollen nun Sitzungen von Ausschüssen und Arbeitsgruppen fortgesetzt werden. Dafür geht die Verwaltung neue Wege – oder möchte dies zumindest tun. Denn ob das mit der Liveübertragung im Internet klappt, ist auch einen Tag vor der Sitzung des Wennigser Jugendparlaments am Dienstag noch unklar.

Die Sitzung des Jugendparlaments soll eigentlich als Testballon für die weiteren geplanten Gremiensitzungen fungieren. Das neue Format stellt die Verwaltung allerdings vor gewaltige Herausforderungen. So war eigentlich geplant, dass die Öffentlichkeit gleich auf zwei Arten an der Sitzung teilnehmen kann: Zum einen durch einen Besuch im Bürgersaal, wo die Sitzung auf einer Leinwand gezeigt wird, zum anderen aber auch durch einen Livestream im Internet.

Geplanter Stream sorgt für Probleme

Doch auch am frühen Montagabend war noch nicht klar, ob die Sitzung im Internet übertragen werden kann. Aus Verwaltungskreisen hieß es sogar, dass erst am Sitzungstag – also am Dienstag – feststehen wird, ob der Livestream angeboten werden kann oder nicht. Lediglich, dass interessierte Bürger sie im Bürgersaal des Rathauses verfolgen können, stand bereits fest.

Der Rat der Gemeinde hatte bereits im November festgelegt, dass Ausschüsse, in denen dringende oder haushaltsrelevante Themen behandelt werden, ab Januar in Hybridform tagen sollen. Hybridform heißt, dass die Mitglieder entweder online oder aber auch persönlich teilnehmen können. Denn auch einige Ratsmitglieder gehören wegen ihres Alters oder ihrer Vorerkrankungen zur Risikogruppe und wollen deswegen nicht mehr persönlich bei den Sitzungen anwesend sein. Die beschlossenen Maßnahmen werden seitens des Verwaltungsausschusses regelmäßig bewertet und gelten zunächst bis zur Ratssitzung am 25. Februar.

Jupa-Sitzung beginnt um 19 Uhr

Die Sitzung des Jugendparlaments beginnt am 12. Januar um 19 Uhr. Die Jupa-Mitglieder können sich dafür über die Plattform GoToMeeting anmelden. Inhaltlich wird es um den aktuellen Stand in Sachen Skatepark gehen, der bislang noch immer nicht freigegeben ist. Auch die geplante Jobbörse sowie die Kommunalwahl 2021 stehen auf der Tagesordnung.

Von Lisa Malecha