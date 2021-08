Ronnenberg/Wennigsen

Ein 29-jähriger Wennigser hat sich an der Bundesstraße 217 eine Auseinandersetzung mit Polizeibeamten geliefert. Nur mit Mühe konnte er überwältigt werden.

Nach Angaben der Polizei ist am Sonntag gegen 11 Uhr ein Bürger in der Wache des Ronnenberger Polizeikommissariats erschienen. Dort teilte er mit, dass auf dem Standstreifen der B 217 kurz vor der Abfahrt Weetzen in Richtung Hameln in einem VW Golf ein Pärchen streiten würde.

Die Beamten aus Ronnenberg konnten das Fahrzeug schließlich in Höhe der Abfahrt Weetzen/Wennigsen ermitteln und auch stoppen. Auf Ansprache leistete der 29-jährige Fahrzeugführer aus Wennigsen allerdings heftigen Widerstand gegenüber den beiden Beamten. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray und mit Unterstützung von hinzueilenden Kollegen konnte der 29-Jährige festgenommen werden; er kam anschließend in Polizeigewahrsam nach Hannover.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Ferner war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins, und es besteht auch der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Ein Richter entschied, dass der Wennigser vorerst im Gewahrsam verbleiben muss – so lange, bis er wieder ausgenüchtert ist. Der junge Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Von Dirk Wirausky