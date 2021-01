Barsinghausen/Wennigsen/Gehrden

Die Zahl der Arbeitslosen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden ist im Dezember leicht angestiegen. In der Barsinghäuser Geschäftsstelle der Arbeitsagentur sind zum Monatsende 1648 arbeitslose Männer und Frauen registriert, das sind 18 mehr als Ende November. Die Arbeitslosenquote am Deisterrand ist damit von 5,0 auf 5,1 Prozent angestiegen. Im Jahresvergleich fallen die Zahlen deutlich schlechter aus: Die aktuelle Arbeitslosenzahl am Deister liegt um 421 höher als im Dezember 2019. Die Arbeitslosenquote vor einem Jahr hatte bei lediglich 3,8 Prozent gelegen.

Barsinghausen am stärksten betroffen

Die drei Calenberger Kommunen im Arbeitsamtsbezirk sind unterschiedlich betroffen: In Barsinghausen sind 984 Arbeitslose registriert, das entspricht einer Quote von 5,5 Prozent. Aus Gehrden kommen 337 Betroffene, aus Wennigsen 327 Menschen ohne Arbeit. Für die beiden kleineren Kommunen veröffentlicht die Arbeitsverwaltung aus statistischen Gründen keine eigenen Quoten.

Im Dezember haben sich in der Barsinghäuser Filiale der Arbeitsagentur 308 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet, das sind sieben weniger als im Vormonat. Gleichzeitig haben 290 Menschen ins Berufsleben zurückgefunden, das sind 80 weniger als im November. Der Bestand an offenen Stellen hat deutlich abgenommen: Ende Dezember waren 259 Arbeitsstellen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden zu besetzen, das sind 260 weniger als im November.

Nur wenige Jugendliche betroffen

Die Arbeitgeber in den drei Calenberger Kommunen haben der Arbeitsverwaltung im Dezember 33 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Das sind 26 weniger als im Vormonat.

Von den 1648 gemeldeten Arbeitslosen sind 59 Prozent Männer und 41 Prozent Frauen. Der Anteil der jungen Menschen unter 20 Jahren ist mit 1,7 Prozent sehr gering. Fast 32 Prozent der Arbeitslosen sind dagegen 50 Jahre und älter. Fast ein Drittel (30,6 Prozent) ist bereits seit mehr als einem Jahr ohne Beschäftigung und gilt damit als langzeitarbeitslos. 32,1 Prozent der Menschen ohne Beschäftigung sind Ausländer.

Von Andreas Kannegießer