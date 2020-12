Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum achten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 182 Preise im Wert von fast 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg und Hannover.

Am Sonnabend, 12. Dezember vergibt die Fa. Computer Technik Barsinghausen vier Einkaufsgutscheine je 50 Euro an die Losnummern 1901, 2557, 1273 und 694. Eine Freude über vier Gutscheine für Glasreinigungsarbeiten im Wert von 50 Euro der Fa. Stiller Gebäudereinigung GmbH aus Hannover, werden die Losnummern 1594, 2573, 888 und 1302 haben. Und das Kaufhaus Heitmüller aus Wennigsen verschenkt einen Warengutschein im Wert von 50 Euro an die Losnummer 639. Am Sonntag, den 13. Dezember geht es weiter mit den Losnummern 2208, 1884 und 563 die jeweils einen Gutscheine je 100 Euro der Goldschmiedekunst Wegner aus Ronnenberg erhalten. Edeka Ladage in Wennigsen vergibt einen Einkaufsgutschein im Wert von je 25 Euro an die Losnummern 128, 784, 2639 und 1526. Und die Besitzer der Losnummern 46, 2989 und 695 dürfen sich über jeweils einen 30-Euro-Gutschein für das Geschäft Stilecht in Barsinghausen freuen.

Wir gratulieren herzlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

