Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum achten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 182 Preise im Wert von fast 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg und Hannover.

Am Sonnabend, 5. Dezember vergibt die Anwaltskanzlei Alexander Lippold einen Amazon-Gutschein im Wert von 20 Euro an die Losnummer 1876. Blumen Theobald sorgt bei dem Gewinner der Losnummer 3387, für ein schönes Weihnachtsfest mit einer Nordmanntanne im Wert von 70 Euro. Je einen Fitnesstracker im Wert von 99 Euro vergibt die Fa. PMS GmbH in Ronnenberg an die Losnummern 301 und 778. Der letzte Gewinner vom Sonnabend mit der Losnummer 1159 kann bei La Piazzetta in Gehrden mit einen Gutschein in Höhe von 50 Euro einen schönen Abend verbringen.

Am Sonntag, 6. Dezember gewinnen die 15 Losnummern 2008, 2378, 2797, 2675, 3233,2597, 280, 2561, 1000, 2038,3321, 2381, 1068, 1371 und 1472 je einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von der Kornbrennerei H. Warnecke in Bredenbeck. Vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk vergibt Brunos-Brick-Depot Lego-Fachgeschäft in Barsinghausen, die Losnummer 3225 gewinnt einen Lego 42112 Betonmischer im Wert von 99,99 Euro. Und Edeka Kevin Schneevoigt e. K. in Barsinghausen, macht den Gewinnern mit den Losnummern 198, 68, 3125, 2221, 2779 und 2092 mit einem Gutschein über je 50 Euro eine vorweihnachtlich Freude.

Wir gratulieren herzlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Von red.