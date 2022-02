Barsinghausen/Wennigsen

Auch nach den Stürmen bleibt es im Wald gefährlich. Zwar sei mit dem Abziehen des Tiefs „Antonia“ vorerst das Schlimmste überstanden, dennoch mahnen die Landesforsten zur Vorsicht und bitten Wanderer und Spaziergänger darum, den Deister vorerst nicht zu betreten. Denn es bestehe weiter die Gefahr umstürzender Bäume und herabfallender Äste. Viele Wege seien versperrt und nicht passierbar. 

„Der Waldboden ist sehr aufgeweicht“

Die Förster warnen davor, über die Bäume zu klettern. Ineinander verkeilte Äste und Stämme stünden häufig unter Spannung. Selbst dünne Stämme könnten dann zu tödlichen Katapulten werden, wenn sie abbrechen. „Weil der Waldboden durch den vielen Regen sehr aufgeweicht ist, haben die Bäume keinen Halt mehr und können auch später noch umstürzen“, sagt Alexander Ahrenhold, der Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten.

Eine Schneise der Verwüstung: Unzählige Bäume sind am Nienstedter Pass entwurzelt. Quelle: Rainer Dröse

Nach den drei Sturmtiefs binnen weniger Tage ziehen die Landesforsten am Montag eine erste vorsichtige Bilanz der Schäden im Deister. Zahlreiche Bäume seien entwurzelt oder gebrochen und Baumkronen auseinandergebrochen. Viele Wege seien von umgestürzten Bäumen blockiert. „Das macht es auch für uns nicht einfach, überhaupt in den Wald reinzukommen“, so der Sprecher. Försterinnen und Förster arbeiten nun mit Hochdruck daran, Straßen und Wege freischneiden zu lassen, um einen Überblick zu bekommen. Eine genauere Aussage über das Ausmaß der Schäden sei daher frühestens am Donnerstag möglich.

Klosterforsten: Wald vorerst meiden

Die Klosterforsten, die im Deister zwischen Barsinghausen und Argestorf etwa 1000 Hektar Wald bewirtschaften, haben derweil offenbar noch Glück gehabt. „Es gab keine großflächigen Schäden bei uns, es waren eher Einzelwürfe“, teilte Betriebsleiter Constantin von Waldthausen mit, nachdem sich Klosterforst-Revierleiterin Stefanie Schotte am Montag einen ersten Überblick im Deister verschaffen konnte. Er schätzt, dass durch die Stürme seit Donnerstag in Barsinghausen und in Wennigsen jeweils etwa 800 Festmeter Holz zu Boden gegangen sind. Auch der dringende Appell der Klosterforsten an alle Wanderer und Spaziergänger lautet, den Wald wenigstens bis Mittwoch zu meiden.

Noch hat die Krötenwanderung am Egestorfer Kirchweg nicht begonnen. Die Straße ist trotzdem gesperrt - wegen umgestürzter Bäume. Quelle: Mirko Haendel

Feuerwehr im Dauereinsatz

Das Sturm-Wochenende hat auch die Feuerwehren in Barsinghausen auf Trab gehalten. Insgesamt gab es wegen des Unwetters fast 40 Einsätze in mehreren Ortsteilen. In der Nacht auf Montag mussten die Einsatzkräfte ausrücken, weil am Kronskamp in Bantorf eine Straßenlaterne abgeknickt war.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ortsdurchfahrt Groß Munzel wurde am Sonntag gesperrt, weil Metallteile eines Hallendaches weiterhin auf die Straße zu stürzen drohten. Aufgrund der Wetterlage konnte hier erst am Montag mit den Sicherungsarbeiten begonnen werden.

Von Jennifer Krebs