Barsinghausen

Die Zahl der Arbeitslosen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden ist im Juli – offenbar als Folge der Corona-Pandemie – nochmals gestiegen, allerdings in moderatem Umfang. In der Barsinghäuser Geschäftsstelle der Arbeitsagentur sind zum Monatswechsel 1623 arbeitslose Männer und Frauen registriert, das sind 36 mehr als Ende Juni.

Die Arbeitslosenquote am ­Deisterrand ist damit binnen Monatsfrist von 4,9 auf 5,0 Prozent gestiegen. Deutlich schlechter fallen die Zahlen allerdings im Jahresvergleich aus: Die aktuelle Arbeitslosenzahl in den drei Kommunen im Deistervorland liegt um 274 Personen über dem Vergleichswert aus dem Juli 2019. Die Arbeitslosenquote hatte vor einem Jahr bei 4,2 Prozent gelegen.

Weniger offene Stellen im Deistervorland

Im Juli haben sich in der Barsinghäuser Geschäftsstelle der Arbeitsagentur 272 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet, das sind 14 mehr als im Juni. Gleichzeitig haben 241 Menschen ins Berufsleben zurückgefunden, das sind fünf mehr als im Monat davor.

Der Bestand an offenen Stellen im Deistervorland hat leicht abgenommen: Ende Juli sind 295 Arbeitsstellen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden zu besetzen, das sind 14 weniger als im Juni. Die Arbeitgeber in den drei Calenberger Kommunen haben der Arbeitsverwaltung im Juli immerhin 51 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Das sind rund 20 mehr als in den beiden Vormonaten, aber 22 weniger als im Vergleichsmonat des vergangenen Jahres.

Von Andreas Kannegießer