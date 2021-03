Wennigsen

Über den aktuellen Stand der Sanierung der Hauptstraße informiert die Gemeinde Wennigsen während der nächsten Sitzung des Bauausschusses am Donnerstag, 18. März. Beginn ist um 18:30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Die Sitzung findet im Hybrid-Format statt. Für die Öffentlichkeit steht nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Es besteht außerdem die Möglichkeit, die Sitzung im Internet per Livestream unter wennigsen.de/livestream zu verfolgen.

Hauptstraße ist Thema

Neben dem Sachstandsbericht wird es auch um die Frage gehen, ob ein Verfügungsfonds für das Sanierungsgebiet eingerichtet werden soll. Der Verfügungsfonds im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“ soll den Wennigsern und auch den örtlichen Gewerbetreibenden die Möglichkeit geben, über lokal geförderte Budgets Aktionen im und für das Gebiet umzusetzen.

Zudem können sich Interessierte über den aktuellen Stand in Sachen Hochwasserschutz Bredenbeck informieren. Hier wurden zuletzt eine neue Wehranlage eingebaut und ein Stauteich errichtet.

Skatepark und Lübecker Straße stehen auf der Tagesordnung

Weitere Themen der Sitzung sind die Sanierung der Lübecker Straße, die noch in diesem Jahr beginnen soll, sowie die Skateanlage. Die neue, 180.000 Euro teure Skateranlage in Wennigsen muss möglicherweise wieder abgerissen werden, weil der Untergrund nicht hält.

Die Kontaktdaten aller Teilnehmer, die die Sitzung persönlich vom Rathaus aus verfolgen, werden erfasst.

Von Lisa Malecha