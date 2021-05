Bredenbeck

Viel Kritik mussten kürzlich die Pläne für das Gartengrundstück hinter dem Mensing’schen Hof in Bredenbeck einstecken. Dort sollen nach Vorstellung des Architekten Carsten Strate 45 Wohneinheiten entstehen. Zu viele, finden die Anlieger, die sich zur Anliegerinitiative „Mensing’scher Garten“ zusammengeschlossen haben.

Strate hatte seine Pläne für das kleine Neubaugebiet kürzlich erneut im Ortsrat Bredenbeck vorgestellt. Auf dem Areal könnte eine Anlage mit Laubengängen und jeweils drei Geschossen entstehen – so ist es auf dem ersten Entwurf zu sehen. Die Wohneinheiten könnten je 50 bis 60 Quadratmeter Wohnraum bieten. Alle Wohnungen sollen barrierefrei und über einen zentralen Aufzug erreicht werden. Für Familien soll es möglich sein, auch mehrere Wohneinheiten zusammenzulegen, um größere Wohnungen zu schaffen. So könnten kleine Studentenwohnungen oder Singleappartements, aber auch Wohnungen für Familien mit Kindern entstehen.

Bei der Höhe richten sich die Planer nach dem bestehenden Wohnhaus an der Wennigser Straße aus dem Jahr 1903 – die Gebäude werden ein Stück in den Hang hereingebaut, sodass sie den Dachfirst dieses Gebäude nicht überragen. Die drei neuen Gebäude bilden eine U-Form, in deren Inneren dann eine Parkanlage geschaffen werden soll.

Die Anlieger Initiative hat mit einer 10,40 Meter hohen Latte kenntlich gemacht, wie hoch die neuen Gebäude nach jetzigem Planungsstand wären. Quelle: privat

Zu wenige Parkplätze, zu enge Straßen

Die Anliegerinitiative der Straßen Lange Gasse und Am Schönen Hoope nahm im Ortsrat sogleich die Gelegenheit wahr, ihre Kritik an dem Planungsvorhaben öffentlich zu äußern. Unter anderem betonte Anlieger Ingo Laskowski, dass die Zuwegung der 45 Wohneinheiten über die 2,90 Meter schmale Anliegerstraße „Lange Gasse“ und der Verkehr über die oft zugeparkte Einbahnstraße Am Schönen Hoope inakzeptabel sei. Die Zuwegung müsse über die Wennigser Straße erfolgen, an der der Mensingsche Hof liegt, forderte er.

Auch, dass nur 20 Carports für 45 Wohneinheiten vorgesehen sind, kritisierten die Anlieger. „Hier müssten die rechtlichen Grundlagen eingehalten werden“, betonten sie und forderten, dass genügend Parkmöglichkeiten für Bewohner und Besucher – also bei der Anzahl der bislang vorgesehen Wohnungen rund 60 Parkplätze – auf dem Gelände eingeplant werden müssen.

Zwölf statt 45 Wohnungen?

Des Weiteren hatte die Initiative am Tag zuvor die Firsthöhe des Wohnblocks, der entlang der Langen Gasse liegen soll, mit einer 10,40 Meter hohen Latte kenntlich gemacht und zeigte hierzu Fotos im Ortsrat. „Eine dermaßen überzogene Gebäudehöhe des dreigeschossigen Blocks, die sich am Mensingschen Haupthaus an der Hauptstraße orientiere, füge sich nicht in das Ortsbild ein“, sagt Laskowski. Angemessen sei nach Meinung der Bürgerinitiative an dieser Stelle eine Firsthöhe, die sich an den umliegenden Siedlungshäusern orientiere.

So könnten die neuen Wohneinheiten in dem Garten hinter dem Dorfgemeinschaftshaus aussehen. Quelle: Architekturbüro Strate/Amparo Llorens Gracia

Auch aus dem Ortsrat und der Politik wurde Kritik an den Plänen laut. Zu massig und zu hoch, nannte etwa Reinhard Wiens die vorgelegten Pläne. „45 Wohneinheiten verträgt das Grundstück bei der Erschließungslage nicht“, sagte er und ergänzte, dass Feuerwehr und Rettungswagen die kleine Gasse als zufahrt nicht nutzen könnten. Er regte an, dort mit zwölf statt 45 Wohneinheiten zu planen. Wilhelm Subke, Vorsitzender des Bauausschusses, gab dem Architekten eindeutig zu verstehen, dass diese Planung so sicherlich nicht durchgehen würde. „Verabschieden Sie sich bitte von diesen Plänen. Das passt hier nicht. Das zieht nicht in Bredenbeck“, sagte er.

Ortstermin im Sommer geplant

Architekt Carsten Strate bedankte sich für die Anregungen und Kritik. Er betonte allerdings, dass er bei der Planung schon „ganz schön abgespeckt“ habe und sein erster Entwurf viele freien Flächen vorsehe. Strate wies aber auch darauf hin, dass Wohnraum derzeit benötigt werde. Am Ende der Diskussion einigten sich die Ortsratsmitglieder darauf, für den Sommer einen Ortstermin zu vereinbaren, damit sich alle die Situation vor Ort gemeinsam anschauen können.

Von Lisa Malecha