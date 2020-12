Wennigsen

„So glasklar war das Wasser hier noch nie“, sagt Steffen Kohlmorgen, Leiter des Wennigser Bauhofs und zeigt stolz auf den Ententeich und den angrenzenden Mühlenbetriebsgraben. Innerhalb von zwei Wochen haben Kohlmorgen und sein Team den Graben und den Teich gereinigt – und das mit viel Handarbeit.

Die Mitarbeiter haben weite Teile den Grabens neu ausgebaggert, zahlreiche angrenzende Büsche und Bäume gestutzt und auch einen Belüfter eingebaut. Die Aktion ist eine von vielen Aufgaben, die das 19-köpfige Bauhofteam in der Gemeinde übernimmt. „Wir sind quasi die Mädchen für alles in der Gemeinde“, sagt Bauhofleiter Kohlmorgen. Doch kaum jemand wisse, wie vielfältig ihre Arbeit ist.

Von der Grünpflege bis zum Möbeltransport

„Wir kümmern uns nicht nur um die Grünanlagen der Gemeinde, sondern auch um die Straßenreinigung, Maurerarbeiten, stellen Schilder auf, flicken Löcher in den Straßen, leeren Papierkörbe, übernehmen den Winterdienst, kümmern uns um die Spielplätze, pflastern und helfen auch bei der Betreuung von Obdachlosen und Asylanten – etwa indem wir Möbel transportieren und aufbauen oder aber Wohnungen renovieren“, beginnt Kohlmorgen aufzuzählen. Die Liste könne immer weiter fortgesetzt werden, denn in der Gemeinde sei immer etwas zu tun.

Damit alle Aufgaben möglichst eigenständig erledigt werden können, ist sein Team vielfältig aufgestellt. Außer Landschaftsgärtner gehören auch Maurer, Tischler und Klempner zum Bauhof. Aus fast jedem Gewerk sei jemand dabei. Und viele der Mitarbeiter seien schon etliche Jahre dabei. Gekündigt habe in seiner Zeit als Bauhofleiter noch niemand, sagt Kohlmorgen. „Wenn jemand das Team verlassen hat, dann, weil er in den Ruhestand gegangen ist – wir bleiben bis zum bitteren Ende beim Bauhof.“ Das liege vor allem daran, dass das Team so gut zusammenarbeite. „Wir können uns alle auf einander verlassen“, sagt Kohlmorgen. „Das zeichnet meine Männer aus.“

Fische und Enten fühlen sich am Ententeich wieder wohl. „So klar war das Wasser noch nie“, sagt Bauhofleiter Steffen Kohlmorgen. Quelle: Lisa Malecha

Seine Männer würden einfach einpacken, die Dinge erledigen – wie auch am Ententeich und am Mühlenbetriebsgraben. Der Grund für die zügige Instandsetzung des Teichs und des Grabens lag darin, dass Anfang November zahlreiche Fische im Ententeich verendet waren, denn der Teich war umgekippt. Noch in der Nacht waren Polizei, Feuerwehr und Bauhof ausgerückt – doch zu so später Stunde konnte nichts mehr getan werden. Aber schon am nächsten Morgen habe sein Team einen Plan ausgearbeitet, wie der Teich wieder mit genügend Frischwasser und Sauerstoff versorgt werden kann, sagt Kohlmorgen.

Auch den Mühlenbetriebsgraben haben die Bauhofmitarbeiter gereinigt. Quelle: Lisa Malecha

Dass die Bauhofmitarbeiter nachts vor Ort waren, ist dank des Notdienstes möglich, den jeweils zwei der 19 Mitarbeiter eine Woche lang leisten. „Das Ergebnis ist wirklich überwältigend“, sagt Kohlmorgen, der seit 31 Jahren beim Wennigser Bauhof tätig ist. „Das Wasser ist jetzt so klar, dass man bis auf den Grund des Teichs gucken kann – das habe ich in all den Jahren hier in Wennigsen noch nicht erlebt.“

„Wir sind uns für nichts zu schade“

„Wir sind uns für nichts zu schade – wir packen einfach an“, sagt er. Und so kam es auch, dass die Mitarbeiter ohne lange zu zögern mit wasserdichten Hosen in einen etwa 20 Meter langen, unterirdischen Abschnitt des Kanals gekrochen sind, um dieses Stück zu reinigen. „Auf allen Vieren“, sagt Kohlmorgen.

Eine riesige Schlammlawine hatte im Oktober 2009 zahlreiche Straßen im Ortskern verwüstet. Quelle: Michael Hemme (Archiv)

Und in seinen 31 Jahren beim Bauhof Wennigsen hat Kohlmorgen schon einiges erlebt. Fragt man ihn nach seinem skurrilsten Einsatz, muss er dennoch nicht lange überlegen, „Das war, als sdie Kartoffelfelder ins Dorf gelaufen sind“, sagt er. 2009 habe es nachts einen Platzregen gegeben, in der Dämmerung habe ein Mitarbeiter dann schon bemerkt, dass „etwas Erde“ auf der Hauptstraße liege. „Je heller es wurde, desto mehr wurde uns das Ausmaß bewusst: Von der Hülsebrinkstraße bis zum Rathaus war die komplette Straße mit Ackerboden bedeckt“, erzählt Kohlmorgen. Das wieder zu reinigen, sei dann aber doch zu viel Arbeit für den Bauhof alleine gewesen. Gemeinsam mit fast allen Ortsfeuerwehren wurde dann die Hauptstraße gereinigt.

Von Lisa Malecha