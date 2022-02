Wennigsen

25 Jahre lang hat Manfred Tenzer seine Thuja Orientalis gehegt und gepflegt und auf stattliche Länge von 6,30 Metern wachsen lassen. Doch davon zeugen jetzt nur noch vier Stümpfe im Boden. Unbekannte haben den Lebensbaum an der Marie-Curie-Straße in Wennigsen über Nacht gefällt. Der Rentner ist ebenso entsetzt wie ratlos: „Ich kann mir das nicht erklären und habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet.“

Mit „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ fegten binnen weniger Tage gleich drei Stürme durch Wennigsen. Einige Bäume hielten dem Wind nicht stand, stürzten entweder um oder mussten vorsorglich gefällt werden. Von Gefahrenabwehr kann am Grundstück der Tenzers aber keine Rede sein. Der mächtige Baum hatte vom Grund an vier jeweils rund 15 Zentimeter dicke Stämme gebildet, die trotz der Höhe sicheren Halt boten. „Der erste Sturm war schon durch, und der Baum stand felsenfest. Das ist der reinste Baumfrevel“, sagt Manfred Tenzer.

Täter hatten viel zu tun

Als er am Donnerstagnachmittag des 17. Februar eine Gassirunde mit seinem Hund drehte, war mit dem Lebensbaum noch alles in Ordnung. Am Freitagmorgen entdeckte die Ehefrau dann den Schaden. Alle vier Stämme waren auf einer Höhe von gut einem Meter abgesägt. Damit dürften die Täter im Schutz der Nacht eine Weile beschäftigt gewesen sein. „Mindestens eine halbe Stunde hat das sicher gedauert“, schätzt Tenzer und zeigt auf die Sägespuren im Holz.

Kein Sturmschaden: Die Thuja Orientalis hatte vom Grund an vier dicke Stämme ausgebildet und überstand laut Manfred Tenzer die erste Sturmnacht unversehrt. Quelle: Privat

Der Wennigser kann sich keinen Reim auf die Tat machen. „Ich mag nicht darüber spekulieren, ob sich jemand an dem Baum gestört hat oder uns schaden wollte. Er war nach dem Sturm jedenfalls völlig in Ordnung und keine Gefahr.“ Dass die Tat nachts passiert ist, spreche eher für böswilligen Vandalismus.

Hat jemand die Tat beobachtet?

Das am südöstlichen Ende der Marie-Curie-Straße gelegene Grundstück hat hinter sich keine Wohnbebauung mehr. Neben der Dunkelheit gab das den Tätern wohl noch zusätzlichen Schutz. „Aber vielleicht hat ja trotzdem jemand etwas Ungewöhnliches bemerkt oder den Baumfrevel sogar beobachtet“, hofft Tenzer.

An dem Lebensbaum hängen jedenfalls viele Erinnerungen. „Als ich ihn vor 25 Jahren gekauft habe, war er gerade einen Meter hoch“, erinnert sich der Rentner. 2001 zogen die Tenzers mit der Thuja von Ronnenberg nach Wennigsen und pflanzten sie zunächst auf die Vorderseite des Grundstücks. „Dort hat es ihm aber offenbar nicht gefallen. Also haben wir ihm auf der Rückseite noch eine Chance gegeben. Da hat er sich dann so prächtig entwickelt“, blickt Tenzer zurück. Die mehr als sechs Meter langen Stämme hat er mittlerweile klein gesägt: „Jetzt sind sie nur noch Brennholz, das ist schon traurig.“

Von André Pichiri