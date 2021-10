Wennigsen

Nachbessern oder abreißen und neu bauen – was wird aus der Skateanlage am Bröhnweg? Viele Wennigser rätseln mittlerweile, wann und wie die Baumängel ein Jahr nach der vermeintlichen Fertigstellung des Parcours endlich behoben werden. Die erste Aufforderung zur Nachbesserung hat die Baufirma bereits im Sommer verstreichen lassen. Eine nochmals gewährte Nachfrist endet am 24. Oktober. „Wir haben hier eine ganz und gar unbefriedigende Situation“, gab Bauamtsleiterin Anette Lerch jetzt im Bauausschuss zu.

Matthias Fetköther hatte im Ausschuss nachgehakt, wann wohl mit einer Entscheidung über die Zukunft der Anlage zu rechen sei. „Ich verstehe nicht, warum das so lange dauert. Warum wurde jetzt noch eine zweite Frist gesetzt?“, fragte der Vorsitzender des TSV Wennigsen.

Risse im Asphalt

Der Sachverhalt ist eigentlich längst klar. Gutachten belegen, dass beim Bau der Anlage im Sommer 2020 nicht sachgemäß gearbeitet wurde. Keine zwei Wochen hatte die Baufirma gebraucht, um am Bröhnweg neben dem Elan-Parkplatz gegenüber des Wasserparks den asphaltierten Kurs mit modellierten Bodenwellen und Steilkurven zu bauen. Die Mängelliste ist jedoch lang. So sei unter anderem der Asphalt ungleichmäßig aufgebracht worden. Erste Risse haben sich bereits gebildet. Wenn im Winter Frost und Feuchtigkeit dazukommen, drohen weitere Schäden. Zudem sind die Böschungen gänzlich unbefestigt und vom Regen stellenweise schon völlig ausgewaschen.

Die Verwaltung sieht Fehler sowohl beim Planungsbüro als auch bei der Baufirma. „Den Nachweis, das alles komplett falsch ist, können wir allerdings auch nicht erbringen“, erklärte Lerch. Und so ist die Anlage auch mehr als ein Jahr nach Ende der letzten Arbeiten offiziell eine Baustelle – die dennoch von etlichen Skatern und Bikern genutzt wird.

Bleibt nur der Klageweg?

Um das Recht auf die Mängelbeseitigung nicht zu verlieren, hat die Gemeinde die Abnahme bislang verweigert. 6000 Euro seien bislang an die Architekten gezahlt worden, 12.000 Euro an die Baufirma. Die Zahlung der restlichen vereinbarten 110.000 Euro liegt auf Eis.

Den Klageweg würde man im Rathaus gern vermeiden. „Unser Ansinnen ist es, die Angelegenheit doch noch positiv zu Ende zu bringen“, sagte Lerch im Bauausschuss. Doch die Chancen dafür schwinden mit jedem weiteren Tag. Am 24. Oktober endet auch die zweite Nachfrist. Und dann? Ein Rechtsstreit dürfte die Sache noch weiter in die Länge ziehen. Letztlich geht es jedoch um viel Geld, möglicherweise um einen kompletten Neubau.

Matthias Fetköther hat sich die Anlage am Freitag angeschaut. „Er ist skeptisch, dass die Mängel noch beseitigt werden können: „Meiner Meinung nach muss das alles abgerissen werden.“

Von André Pichiri