Bekommt Wennigsen ein Elektroauto fürs Carsharing? 

Lohnt sich Carsharing mit Elektroautos in Wennigsen? Im Dezember vergangenen Jahres startete der Probebetrieb in der Gemeinde – nun beantragen die Grünen, dass die Auswertung eben dieser Testphase in der Sitzung der Klima-AG am Dienstag, 1. September, vorgestellt wird. Dann sollen auch Vorschläge zur weiteren Zusammenarbeit gemacht werden. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses.

Bereits seit 17 Jahren hat Hannovers Carsharing-Anbieter Stadtmobil ein solches Auto am Wennigser Bahnhof stationiert. Die Station habe sich etabliert und laufe so gut, dass sich das Unternehmen ein erweitertes Angebot in der Gemeinde vorstellen könnte, teilte Stadtmobil im Dezember zu Beginn der Testphase mit. In Kooperation mit der Gemeinde Wennigsen und Energieversorger Avacon durfte Stadtmobil für einen dreimonatigen Testbetrieb den Sonderparkplatz und die Stromtankstelle vor dem Bauhof am Heisterweg fürs Carsharing nutzen, das Elektroauto dort abstellen und aufladen.

Gemeinde soll Carsharing-Fahrzeuge in Fuhrpark aufnehmen

Zudem gibt es einen einen Antrag der Grünen, dass die Gemeinde Carsharing-Fahrzeuge, die außerhalb der Dienstzeiten privaten Nutzern zur Verfügung stehen sollen, in ihren Fuhrpark aufnehmen solle.

Eine weitere Frage, die die Arbeitsgruppe Klimaschutz bei ihrer Sitzung beschäftigen wird, lautet: Wie kann man junge Menschen fördern, die ältere Häuser in Wennigsen kaufen wollen? Zudem sollen weitere Themen aus dem Gebiet klimafreundliche Gemeind“ besprochen werden. Die Sitzung ist öffentlich.

Von Lisa Malecha