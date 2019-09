Wennigsen

Musiker spielen in Wennigsen für den guten Zweck: Der Verein Miteinander Wennigsen und der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) laden für Sonnabend, 21. September, zum Benefizkonzert in den Biergarten der Pinkenburg ein. Gäste können sich dann von 16 bis etwa 22 Uhr von den Künstlern unterhalten lassen.

Eigentlich war der musikalische Marathon bereits für Juli geplant. Das Event musste damals aber wetterbedingt abgesagt werden. Bei dem Ersatztermin ist nun an alle Eventualitäten gedacht. „Die Veranstaltung wird, je nach Wetter, im Biergarten oder im Saal der Pinkenburg stattfinden – eine Absage ist dieses Mal definitiv keine Option“, sagt Carsten Herpel von Miteinander Wennigsen. Bei der vierten Auflage der Benefizveranstaltung sorgen drei Künstler für die Unterhaltung der Gäste.

Das Besondere: Die Künstler verzichten für den guten Zweck auf eine Gage, sodass gesammelte Spenden der Integrationsarbeit des Vereins Miteinander zugutekommen können.

Sound of Hope spielen beim Konzert

Ab 16 Uhr erwarten die Bescuher Oldies von Kopf und Hut. Danach zeigt Frau Annegret, dass es nur eine Frau, eine Ukulele und eine Mundharmonika braucht, um das Publikum mit Klassikern aus den vergangenen 100 Jahren zu begeistern. Sie ist seit Jahren auch Bluesharperin und Sängerin in der Bluesband Blues in the Box. Mit dem Projekt Frau Annegret möchte sie nun all die Songs spielen, die ihr Leben begleiteten, für die in einer Bluesband aber „irgendwie kein Platz“ ist. „Das sind alles Songs, die ich immer gerne gehört und gesungen habe. Da finden sich also Lieder aus der Mundorgel genauso wieder wie derbe Kneipenlieder, Gassenhauer, Bänkellieder, Küchenlieder, Rock 'n' Roll- und Rockstücke, es ist auch mal ein Schlager dabei“, sagt die Sängerin, die auch selbst geschriebene Titel mit zum Teil bösen und sarkastischen Texten im Programm hat.

Schon eine regionale Berühmtheit sind Sound of Hope aus Bantorf, die nicht nur Musiker aus vielen Ländern zusammengebracht haben, sondern auch mit ihrer Musik aus mindestens ebenso vielen Ländern zu überzeugen wissen. Mittlerweile haben die Musiker nicht nur Auftritte im Calenberger Land, sondern konnten auch schon mehrfach in Hannover auftreten, unter anderem bei der Maifeier auf dem Faustgelände.

Den Abschluss bildet der Auftritt von Whiskey & Rye, die Irish Folkmusik präsentieren.

Mehr zum Thema

Flüchtlingsband Sound of Hope: Musik soll Hoffnung machen

Das dritte Benefizkonzert von Welcome hat rund 150 Besucher angelockt

Miteinander Wennigsen: Integrationsarbeit hat sich gewandelt

Von Lisa Malecha