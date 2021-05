Bredenbeck

In der Bredenbecker Heimatstube wird auch die Geschichte des Bergbaus aufgearbeitet – doch ein besonderes Ausstellungsstück ist verschollen: Der Schlussstein des Wilhelmstollens. In Bredenbeck halten sich die Gerüchte seit Jahrzehnten, dass der Stein irgendwo im Ort – vielleicht in einem privaten Garten – versteckt liegt.

Der Wilhelmstollen war einer der ersten Stollen im Ostdeister, weiß Achim Grube, der sich seit seiner Kindheit für den Bergbau im Deister interessiert und in der Heimatstube der Experte für dieses Gebiet ist. „Der Stollen hatte ein schönes Mundloch mit einem schönen Schlussstein aus Sandstein“, sagt Grube. Doch in den Fünfzigerjahren musste der Stolleneingang verschlossen werden. „Die Menschen haben also angefangen, ihn mit Bauschutt und Erde zuzuschütten“, sagt Grube und ergänzt: „Aber vorher wurde wohl der Schlussstein entnommen.“

Liegt der Stein in einem Garten?

Dieser liegt, wenn man den Gerüchten glaubt, seither in einem privaten Garten im Ort. „Vielleicht ohne dass die Gartenbesitzer es überhaupt wissen“, sagt Grube. Denn der Stein, der vermutlich Schlägel und Bergeisen sowie eine Jahreszahl zwischen 1811 und 1815 zeigt, ist bereits seit mehr als 70 Jahren verschollen.

Auf dem verschollenen Schlussstein sind vermutlich Schlägel und Bergeisen, wie hier auf diesem Bild, zu sehen. Quelle: Fotolia

Grube hofft nun, dass der Stein vielleicht doch noch wieder auftaucht. „Er wäre das ideale Stück für unsere Sammlung und würde die Heimatstube sehr bereichern“, sagt er und ergänzt, dass es nur wenige authentische Ausstellungsstücke zum Bergbau in Bredenbeck gibt.

1988 stürzt der Schacht Karl ein

„Es ist einfach nicht viel übrig geblieben“, sagt Grube, der vom Thema Bergbau begeistert ist. Ein aufregendes Ereignis brachte ihn als Kind dazu. Anfang 1988 stürzte der stillgelegte Schacht Karl ein und riss ein etwa 30 Meter tiefes Loch in die Erde. „Als Kinder haben wir an den Eingängen der Schächte zum Teil noch gespielt. Als der Schacht Karl eingestürzt ist, war ich etwa zehn Jahre alt – da wurde mein Interesse geweckt“, erinnert er sich.

So in etwa könnte auch der verschollene Schlussstein des Wilhelmstollens aussehen. Quelle: privat

Dass es kaum authentische Stücke gibt ist verwunderlich, immerhin hat der Bergbau eine lange Geschichte in Bredenbeck. Gleich vier Vitrinen haben Jürgen Marsky und Achim Grube diesem Thema in der neu gestalteten Heimatstube gewidmet.

Knigge und Kalkwerk sind Themen der Ausstellung

Kohle etwa wurde rund 350 Jahre lang bei Bredenbeck abgebaut. „Wilhelm Carl Ernst Freiherr Knigge hat in Bredenbeck den Bergbau und damit verbundene Industrie aufgebaut“, sagt Grube. Knigge, der von 1771 bis 1839 lebte, nutze die Kohle aus dem Deister, um die Ziegelei und auch die Glashütte in Steinkrug zu betreiben und hatte auch eine eigene Brauerei in Bredenbeck. „In der Heimatstube gehen wir unter anderem auch darauf ein, wie er sein Imperium aufgebaut hat“, sagt Grube.

Natürlich wird in der Heimatstube auch auf den Kalkabbau eingegangen. Vor mehr als 100 Jahren arbeiteten nämlich noch rund 250 Menschen im Kalkwerk in Bredenbeck. Es gab sogar eine Bahnlinie von Weetzen zu dem Industriegelände im Ortsteil von Wennigsen. Heute erinnert nur noch wenig daran. Die Natur erobert sich das Areal zurück, die Häuser wurden mittlerweile abgerissen.

„Wir wissen zum Teil, wer wann und wo gearbeitet hat und wollen nette Geschichten zu einzelnen Personen erzählen“, verspricht Grube. Unter anderem ist geplant, Besuchern in wechselnden Sonderausstellungen zu zeigen, wie das Bergbauwissen und die Bergleute nach Bredenbeck kamen und wie die Bergleute im Ort integriert wurden.

