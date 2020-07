Wennigsen

Auf Initiative der Wennigser Umweltgruppe von Fridays for Future haben am Sonntagnachmittag rund 150 Jugendliche und junge Erwachsene vor der Klosterkirche bei einer großen Kundgebung und mit einem Protestmarsch gegen Rassismus, Polizeigewalt und Rechtsextremismus demonstriert. „Unsere Bewegung steht für eine bessere Weltordnung, deshalb machen wir uns auch in Wennigsen stark für eine Gleichbehandlung von Menschen unterschiedlicher Herkunft“, sagte der 13-jährige Elias Martin Arris-Schaal von der Fridays-for-Future-Gruppe unmittelbar vor dem Auftakt.

Die Jugendbewegung Fridays for Future hat in Wennigsen mit einer großen Kundgebung und einem Protestmarsch ein deutliches Zeichen gegen Rassismus gesetzt – gemeinsam mit rund 150 jungen Aktivisten.

Der Jugendliche aus Bredenbeck hatte gemeinsam mit 15 weiteren Mitgliedern der Bewegung die gesamte Veranstaltung organisiert. Der Nachwuchs aus der Deistergemeinde hatte unter dem Motto „Solidarität grenzenlos! Aufstehen gegen Rassismus“ mobil gemacht. „Wir haben über die sozialen Netzwerke zur Teilnahme aufgerufen. Es haben sich auch Mitglieder mehrerer Antirassismusbewegungen aus Hannover angemeldet“, sagte der 13-Jährige. Zu diesem Zeitpunkt füllte sich der Platz vor der Klosterkirche bereits nach und nach mit jungen Aktivisten. „Die Kirche unterstützt unsere Aktion und hat uns das Gelände zur Verfügung gestellt“, sagte Wennigsens Jugendbürgermeister Ole Hagen, der als Volljähriger die Versammlungsleitung übernommen hatte.

Rund 150 junge Aktivisten beteiligen sich an der Kundgebung vor der Klosterkirche. Quelle: Ingo Rodriguez

Für die Aktion gelten strenge Corona-Regeln

Hagen war es auch, der zu Beginn der Kundgebung den rund 150 Teilnehmern die strengen Corona-Regeln erklärte. Gekommen waren zu der angemeldeten Demonstration nämlich auch drei Polizeitransporter mit etwa einem halben Dutzend Einsatzkräften. Mindestabstand sowie Mund-Nasen-Schutz waren Pflicht.

Rassismus-Vorfall in Wennigsen

Der Jugendbürgermeister verwies in seiner Begrüßung auf den aktuellen und lokalen Bezug: Nach der Tötung des unbewaffneten Schwarzen George Floyd durch Polizisten in Minneapolis, die die weltweite Antirassismus-Bewegung „ Black Lives Matter“ auslöste, habe auch die Wennigser Jugendgruppe vor etwa zwei Wochen Solidaritätsplakate in Wennigsen aufgestellt. Eines davon sei schließlich von Unbekannten angezündet worden, berichtete Hagen. „Es gibt auch bei uns rassistische Probleme“, sagte der Jugendbürgermeister.

Fünf weitere Redner berichteten bei der Kundgebung von schlechten Erfahrungen in Deutschland, forderten Solidarität und Zivilcourage ein. Auch der 13-jährige Mitorganisiator Elias erzählte dem Publikum von Problemen und Beleidigungen in der Schule wegen seiner peruanischen Wurzeln und dunklen Hautfarbe. Er sei sogar geschlagen worden. „Es ist unfassbar, dass Menschen über ihre Herkunft definiert werden“, sagte Elias, forderte massiven Protest und erntete kämpferischen Applaus.

Elias (13) berichtet von Problemen wegen seiner peruanischen Wurzeln und dunklen Hautfarbe. Quelle: Ingo Rodriguez

Afrikanerin gibt sich trotz wüster Beschimpfungen kämpferisch

Viel Beifall gab es auch für die 30-jährige Kumba Kannewischer aus Bredenbeck. Seit sie vor etwa zehn Jahren nach Deutschland kam, erlebe sie immer wieder rassistische Beleidigungen wegen ihrer Hautfarbe. Als Mitarbeiterin eines Altenpflegeheimes sei sie sogar schon mehrfach von Senioren übel behandelt worden. „Die Schwarze soll mich nicht anfassen“, habe ein Bewohner schon einmal gesagt. „Ich behandle die alten Menschen trotzdem weiterhin fürsorglich“, sagte die 30-Jährige unter lautem Applaus.

Kumba Kannewischer (30) gibt sich trotz übler Rassismus-Erfahrungen kämpferisch. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch, als nach etwa 45 Minuten ein leichter Nieselregen einsetzte, harrten die jungen Aktivisten aus, schützten sich mit ihren Jacken und Regenschirmen oder suchten Schutz unter dichten Bäumen. Die 17-jährige Talina Schmidt aus Wennigsen ließ sich vom wechselhaften Wetter nicht abschrecken. „Wir müssen uns dafür einsetzen, dass dieser Rassismus aufhört“, sagte sie. Unter den Besuchern waren aber auch ältere Erwachsene zu finden. „Es ist erfreulich, dass Jugendliche politisch aktiv werden und dabei auch über örtliche Grenzen hinwegschauen“, sagte Hartmut Rahmer aus Wennigsen von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten ( VVN/BdA).

Talina (17) ist mit einem Protestschild zur Kundgebung gekommen. Quelle: Ingo Rodriguez

Polizei berichtet von störungsfreiem Verlauf

Der 26-jährige Nino aus Hannover war es dann, der als Rapper unter dem Künstlernamen Noah seinen Ablehnung gegenüber Rassismus mit zwei Liedern zum Ausdruck brachte. Er forderte Zivilcourage. „Wir dürfen Rassismus nicht schweigend hinnehmen“, sagte der junge Mann. Dann setzte sich etwa die Hälfte der Protestler in Bewegung, um mit großen Bannern zum S-Bahnhof zu marschieren. Die Versammlung sei störungsfrei verlaufen, teilte die Polizei mit, nachdem sich die Menschenkolonne aufgelöst hatte.

Nach der Kundgebung ziehen die Aktivisten gemeinsam zum S-Bahnhof. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez