Wennigsen

Können die Baumängel an der Skateanlage zumindest teilweise behoben werden? Oder hilft hier nur noch ein kompletter Abriss? Und welche Schäden können der ausführenden Firma und dem Planungsbüro tatsächlich vorgeworfen werden? Fragen, mit denen sich die Verwaltung bereits seit mehr als einem Jahr herumschlägt. Ein finales Gutachten soll nun endlich Klarheit über das ganze Ausmaß der Mängel geben. Davon hängt ab, welche Ansprüche die Gemeinde geltend machen kann und ob ein Rechtsstreit noch abwendbar ist.

Im Grunde genommen ist der Sachverhalt klar. Sowohl die Verwaltung als auch die in der Vergangenheit mehrfach hinzugezogenen Experten sehen es als erwiesen an, dass beim Bau der Anlage im Sommer 2020 nicht sachgemäß gearbeitet wurde. Keine zwei Wochen hatte die Firma seinerzeit gebraucht, um am Bröhnweg neben dem Elan-Parkplatz gegenüber des Wasserparks den asphaltierten Kurs mit modellierten Bodenwellen und Steilkurven zu bauen. Die Mängelliste ist jedoch lang. So sei unter anderem der Asphalt ungleichmäßig aufgebracht worden. Erste Risse haben sich bereits gebildet. Wenn im Lauf des Winters Feuchtigkeit und Frost hinzukommen, drohen weitere Schäden. Zudem sind die Böschungen gänzlich unbefestigt und vom Regen stellenweise bereits völlig ausgewaschen.

Firma ließ bereits zwei Fristen verstreichen

Um das Recht auf die Mängelbeseitigung nicht zu verlieren, hat die Gemeinde die Abnahme seit mehr als einem Jahr verweigert. Der Großteil der vereinbarten Zahlungen an die Baufirma und das Planungsbüro liegen auf Eis. Die Gegenseite zeigte bislang allerdings wenig Interesse, den Konflikt gütlich zu lösen. Die erste Aufforderung zur Nachbesserung ließ man bereits im Sommer verstreichen. Auch die nochmals gewährte Nachfrist endete im Oktober ohne Ergebnis.

Einwohner rätseln seitdem, wie es auf der Anlage weitergehen soll. Zumal sich Skater und Biker in der Vergangenheit von dem notdürftigen Bauzaun nicht abhalten ließen und trotzdem ihre Runden auf der Anlage drehten.

Kernbohrung durch die Asphaltbahn

Den Klageweg würde man im Rathaus jedenfalls gern vermeiden. „Unser Ansinnen ist es, die Angelegenheit doch noch positiv zu Ende zu bringen“, sagte die kommissarische Bauamtsleiterin, Anette Lerch, bereits im Oktober im Bauausschuss.

Mit einem finalen Gutachten will die Verwaltung nun belastbare Fakten schaffen. „Wir brauchen zunächst Klarheit über das genaue Ausmaß der Schäden. Das ist die Grundlage für alle weiteren Schritte“, erläutert Gemeindebürgermeister Ingo Klokemann (SPD) das Vorgehen. Mit einigem Aufwand und verschiedenen Verfahren hat eine Fachfirma einzelne Bauteile untersucht und Proben genommen.

Ergebnisse liegen noch nicht vor

So ließ man unter anderem ein Stück Böschung ausheben, um festzustellen, ob Schottermaterial zum Verdichten im geplanten Maße eingebaut wurde. Kernbohrungen durch den Asphalt sollen zudem nachweisen, wie dick die Schotterschicht unter der Fahrbahn ist. Für die Prüfung der Tragfähigkeit wurden laut Klokemann „dynamische Plattendruckversuche im asphaltierten Bereich durchgeführt.“ Weiterhin wurde mit einer Abflussprüfung die Versickerungszeit ermittelt sowie eine sogenannte Rammkernsondierung durchgeführt. So lasse sich nachweisen, ob ausreichend Drainagekies eingebaut ist. Mit den Ergebnissen der Untersuchung wird in der kommenden Woche gerechnet.

Von André Pichiri