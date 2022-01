Brandstiftung in Sorsum: Unbekannte zünden Papiercontainer an

Sorsum

Ein Containerbrand in Sorsum hat in der Nacht zu Sonntag die Feuerwehr in Atem gehalten. Unbekannte zündeten den Altpapierbehälter in der Weetzener Straße in Nähe der Bushaltestelle an. Die Polizei geht von Brandstiftung und sucht Zeugen.

Die gute Nachricht: Der Brand konnte die Freiwillige Feuerwehr schnell löschen, was ein Übergreifen der Flammen verhinderte. Auch die nahe liegende Bushaltestelle blieb unbeschädigt. Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen am frühen Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr. Sie geht davon aus, dass der Container angezündet wurde. Zu den Tätern gibt es bislang keine Hinweise. Zeugen werden daher gebeten, sich beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 zu melden. api

Von André Pichiri