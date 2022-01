Bredenbeck

Rechtzeitig vor dem Jahreswechsel hat das Kultur- und Veranstaltungszentrum im Dorfgemeinschaftshaus einen neuen und charakteristischen Namen erhalten: „Bredenbecker Scheune“. Hinweisschilder aus Acrylglas am Gebäude und an der Sandsteinmauer sowie eine Klebefolie über dem Eingang zeigen jetzt diesen neuen Namen sowie das elegant-schwungvolle Logo für den beliebten Treffpunkt. Ins Veranstaltungsjahr 2022 startet der Trägerverein am 18. Februar mit Rock- und Soulklassikern des Musikduos Home Street.

Aus einem Ideenwettbewerb des Vereins resultiert der Name „Bredenbecker Scheune“. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Rainer Hahne ging es unter anderem darum, sich vom Begriff des Dorfgemeinschaftshauses zu verabschieden. „Wir bieten hier ein größeres und umfangreicheres Angebot, als es üblicherweise in Dorfgemeinschaftshäusern zu erwarten ist. Und wir wollten auch einen einprägsamen Namen haben“, erläutert Hahne.

Bogen in die Historie

Die „Bredenbecker Scheune“ schlage zudem einen Bogen in die Historie des gründlich erneuerten Gebäudes. Früher diente das Haus als Mensing’sche Scheune einem landwirtschaftlichen Betrieb im Ort. Erst seit 2019 betreibt der Verein dort ein modernes Kultur- und Veranstaltungszentrum in Kombination mit einem verpachteten Gastronomiebetrieb (Dorfkrug). In Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde hat der Verein in diesen Tagen die Schilder mit Namen und Logo, künstlerisch gestaltet von Stefanie Rogge, aufhängen dürfen.

Ein einprägsamer Name für ein einzigartiges Gebäude: Das Kultur- und Veranstaltungszentrum Bredenbecker Scheune. Quelle: Frank Hermann

Wegen der Corona-Krise hat der Betreiberverein sein Veranstaltungsprogramm erneut unterbrochen und eine Pause eingelegt. „Zum Schutz unserer kleinen und großen Gäste, der Vortragenden sowie unserer ehrenamtlich Mitarbeitenden haben wir schweren Herzens diesen Entschluss gefasst“, sagt Hahne. Abgesagt wurden unter anderem das Kindertheater, zwei medienpädagogische Themenabende für Eltern sowie ein offener Spieleabend.

Finanzieller Rückschlag

Diese erneute Corona-Pause sei nicht nur bedauerlich für das kulturelle und gesellschaftliche Leben im Ort, sondern bedeute auch einen finanziellen Rückschlag für den Verein. Die Schließung der Scheune in den vergangenen Lockdowns seit März 2020 habe bereits große finanzielle Verluste zur Folge gehabt, die laut Rainer Hahne „nur durch das große Engagement vieler Mitglieder wieder aufgefangen werden konnten“.

Sobald es die pandemische Lage zulässt, will der Verein mit seinem Programm für 2022 mit Konzerten, Theater, Vorträgen, Diskussionsrunden und der Feier am Maibaum loslegen. Den Auftakt bildet laut Rainer Hahne am 18. Februar um 20 Uhr ein Auftritt des Duos Home Street mit Burkhardt Hennicke und Russell Thomson. Die beiden Musiker spielen Interpretationen weltbekannter Songs – von Elvis Presley bis Eric Clapton, von der Beatles bis zu Peter Maffay.

Zaubershow mit Desimo

Anschließend kommt Desimo mit seiner Comedy-Zaubershow am 18. März in die Bredenbecker Scheune. Beginn ist ebenfalls um 20 Uhr. Einen Überblick bietet die neue und von Stefan Eggers aufgebaute Internetseite auf www.bredenbecker-scheune.de.

„Unser Ziel ist es, jeden Monat mindestens eine kulturelle Veranstaltung anzubieten und damit einem möglichst großen Besucherkreis nicht nur aus der Gemeinde Wennigsen, sondern auch aus Nachbarstädten in der Region anzusprechen“, betont Hahne, der als erster Vorsitzender einem mehr als 300 Mitglieder starken Verein vorsteht. Weitere Mitglieder seien jederzeit willkommen, der Beitrag kostet 36 Euro im Jahr.

