Bredenbeck

Erste Großprojekte für den Hochwasserschutz in Bredenbeck hat die Gemeinde Wennigsen im Jahr 2021 realisiert – mit der neuen Wehranlage an der Beeke für rund 265.600 Euro sowie mit der Entschlammung des benachbarten Mühlteiches für rund 136.700 Euro. Weitere Schritte sollen im Jahr 2022 mit den Bauvorbereitungen für zwei große Regenrückhaltebecken an der Hohen Heide sowie in Bredenbeck-Mitte mit einem Volumen von jeweils rund 5000 Kubikmetern folgen.

Künftig dient auch der entschlammte Mühlteich als Staubecken für den Hochwasserschutz. Zu diesem Zweck hat die Gemeinde vor wenigen Wochen rund 3000 Tonnen Schlamm mit mehreren Baggern aus dem Teich herausholen lassen. Bis zu 1,20 Meter hoch hatte sich das Material über mehrere Jahre hinweg im Teichbecken aufgetürmt und damit immer weniger Platz für das Wasser gelassen. „Zuletzt passte nur noch eine Wasserschicht von etwa zehn Zentimetern in den Teich“, sagt Wasserbauingenieur Friedrich Hüper, der im Auftrag der Gemeinde den Hochwasserschutz für die Ortschaft Bredenbeck koordiniert.

Mehr Schlamm als erwartet

Allerdings fiel bei der Entschlammung deutlich mehr Material an als zunächst erwartet. Darum reichten die drei Polderbecken auf einer Grünfläche direkt neben dem Teich nicht für eine Zwischenlagerung aus. Hüper musste einen zusätzlichen vierten Polder auf einem nahen Areal hinter der Gutsscheune anlegen lassen. In den mit Schutzvlies ausgeschlagenen Polderbecken lagert der Schlamm nun bis Mai, dann wird das getrocknete Material von Experten der Landwirtschaftskammer auf mögliche Schadstoffe untersucht.

Der Mühlteich kurz nach der Reinigung im Spätherbst: Nahezu 3000 Kubikmeter des Schlammmaterials wurden herausgeholt und auf benachbarten Polderflächen zwischengelagert. Quelle: Frank Hermann

Vorab gab es Hinweise auf einen erhöhten Zinkgehalt im Schlamm. Nach Einschätzung von Friedrich Hüper stammt das Zink aus den alten Kohlestollen des Deisters und wird über den Bachlauf der Gelben Beeke angeschwemmt. „Ob der Gehalt von Zink oder anderer Stoffe im Schlamm zu hoch ist, das werden im Mai die Proben zeigen. Davon hängt dann auch ab, ob wir das Material auf landwirtschaftlichen Flächen ausbringen dürfen oder teuer entsorgen müssen“, erläutert Hüper.

Teich nimmt Hochwasser auf

Nach der aufwendigen Entschlammung steht das Wasser im Mühlteich künftig mindestens 40 Zentimeter hoch. Und bei Hochwasser kann der Teich laut Hüper rund 40 bis 60 Zentimeter zusätzlich aufnehmen und stauen, ehe das vor einem Jahr neu installierte Schutzwehr an der Beeke zur Wasserregulierung öffnen muss. Eine Staumenge zwischen 1100 und 1500 Kubikmeter Wasser könne der Teich bei künftigen Hochwassersituationen speichern – und somit einen wichtigen Beitrag leisten, um Überschwemmungsszenarien zu vermeiden.

Zum Konzept des Hochwasserschutzes in Bredenbeck gehören zudem zwei neue Regenrückhaltebecken mit einem Stauvolumen von jeweils rund 5000 Kubikmetern. Für das geplante zweistufige Becken an der Hohen Heide hat die Gemeinde bereits die erforderlichen Grundflächen gekauft sowie die Pachtverträge weitgehend abgeschlossen. Das Becken soll laut Friedrich Hüper die gesamte tiefe Ortslage vor Hochwasser aus dem Deister schützen.

Schutz der tiefen Ortslagen

Ein weiteres Rückhaltebecken in Bredenbeck-Mitte soll künftig nach Starkregen das Wasser aus den Bereichen Deisterstraße, obere Lavesstraße und Steinkrüger Weg sammeln – ebenfalls zum Schutz der tiefen Ortslagen. Für dieses Becken muss die Gemeinde noch die benötigten Grundstücksflächen kaufen.

Bredenbecks Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler begrüßt die Fortschritte bei der Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes. In der Vergangenheit seien etliche Wohnbereiche nach Starkregen immer wieder überschwemmt worden. „Endlich werden jetzt wirksame Vorkehrungen getroffen“, betont Kügler.

Von Frank Hermann