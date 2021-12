Bredenbeck

Nachdem ihr Haus durch die Flutkatastrophe unbewohnbar wurde, ereilte eine Familie aus dem Kreis Euskirchen nun ein weiterer Schicksalsschlag: In ihrem inzwischen zumindest teilweise sanierten Haus brach ein Feuer aus. Nun stehen sie wieder am Anfang, eine erneute Sanierung ist notwendig. Dabei möchte die Feuerwehr Bredenbeck helfen: Unter dem Motto „Helfer helfen Helfern“ sammeln die Ehrenamtler spenden.

Bereits zuvor kamen Spenden, die die Feuerwehr Bredenbeck vermittelte, Feuerwehrkameraden aus Kall und Schleiden in Euskirchen zugute. Die nun betroffene Familie sei ebenfalls in der Nachbarschaftshilfe aktiv gewesen – deswegen habe sich die Feuerwehr dazu entschieden, mit dem Restbetrag der Spendenaktion zu helfen. Wer möchte, kann jetzt wieder spenden und die Familie, in deren Haus während der Sanierung ein Brand wütete, bei den anstehenden Arbeiten unterstützen. Bisher haben die Familienangehörigen im Dachgeschoss ihres Hauses gewohnt. Verletzt worden sei bei dem Brand niemand: Alle konnten sich rechtzeitig über ein Fenster in Sicherheit bringen.

Feuerwehrleute sammeln Gutscheine

Zudem sammeln die Bredenbecker Kameraden zurzeit Gutscheine, die sie den Bewohnern der Gemeinde Kall zu Weihnachten übergeben wollen. Am kommenden Sonntag, dem vierten Advent, warten die Feuerwehrleute zwischen 15 und 17 Uhr im Bredenbecker Feuerwehrhaus auf Gutscheinspenden. Tipps, welche Unternehmen dafür in Frage kommen, gibt es auf der Facebook-Seite der Retter. Zudem wird sich auch die Firma Bahlsen an der Aktion beteiligen, indem sie Backwaren spendet. So sollen auch Haushalte ohne funktionierende Küche in Weihnachtsstimmung kommen.

Warum Gutscheine? „Es sind manchmal die kleinen Dinge, die eine große Freude bereiten können. Sei es das richtige Kuscheltier, das traditionelle Weihnachtsessen, ein Parfüm oder auch eine Mütze. Alles kann man gar nicht so gezielt spenden, damit sich die betroffenen Kinder, Familien, Senioren einen individuellen Weihnachtswunsch erfüllen können. Doch mit einem Gutschein kann man auch diese Individualität verschenken“, sagt Zugführer Michael Hirt.

Von Finn Bachmann