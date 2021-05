Bredenbeck

Christof Reichelt bleibt stellvertretender Ortsbrandmeister in der Feuerwehr Bredenbeck. In einer Dienstversammlung unter Corona-Bedingungen haben sich die aktiven Einsatzkräfte mit 37 von 39 Stimmen für eine Wiederwahl von Reichelt ausgesprochen. Außerdem wurde Helmut Thiedau nach 51 Jahren aus dem aktiven Feuerwehrdienst verabschiedet.

Reichelt einziger Kandidat

Weil die sechsjährige Amtszeit des stellvertretenden Ortsbrandmeisters abgelaufen war, mussten sich die aktiven Feuerwehrleute aus Bredenbeck in der Versammlung unter besonderen Hygienevorkehrungen mit der Personalie befassen. Als einziger Kandidat stellte sich der Amtsinhaber Christof Reichelt zur Wiederwahl – und erhielt mit großer Mehrheit das Vertrauen der Einsatzkräfte. Zu den ersten Gratulanten im Dorfgemeinschaftshaus gehörten Bredenbecks Ortsbrandmeister Sven Sachse sowie Wennigsens Gemeindebrandmeister Uwe Bullerdiek und dessen Stellvertreter Jörg Ommen.

Christof Reichelt (links) und Sven Sachse (rechts) ehren Nils Leihfeit für 25 Jahre aktiven Dienst im Feuerlöschwesen. Quelle: Feuerwehr

Ortsbrandmeister Sachse verabschiedete in der Versammlung zudem Helmut Thiedau nach 51 Jahren aus dem aktiven Feuerwehrdienst. Thiedau stand selbst sechs Jahre lang als Ortsbrandmeister an der Spitze der Feuerwehr Bredenbeck und übte zuvor zehn Jahre lang das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters aus. Bis zu seinem Ausscheiden war Thiedau im Dienstrang eines Oberbrandmeisters für die Feuerwehr ehrenamtlich tätig. Dazu gehört insbesondere sein Einsatz in der technischen Ausbildung sowie in der Nachwuchsförderung der Regionsfeuerwehr.

Leihfeit ist seit 25 Jahren dabei

Zum Abschied überreichte Sven Sachse den Einsatzhelm mit den Unterschriften aller Kameraden sowie eine Uhr mit dem Feuerwehrsymbol an Thiedau. Die Feuerwehrleute würdigten den Bredenbecker mit Applaus im Stehen. Eine weitere Ehrung ging in der Versammlung an Nils Leihfeit für dessen 25-jährige Tätigkeit im Feuerlöschwesen.

Neu- oder wiedergewählt: Zugführer Michael Hirt (von links), Gruppenführer Vasco Groth und Ralf Grabaum, Zugführer Malte Göring sowie der stellvertretende Ortsbrandmeister Christof Reichelt. Quelle: Feuerwehr

Die bisherigen Gruppenführer Michael Hirt und Malte Göring wurden zu neuen Zugführern gewählt. Die Aufgaben der Gruppenführer übernehmen künftig Ralf Grabaum und Vasco Groth. Beförderungen erhielten Malte Göring zum Löschmeister, Julia Reichelt zur Oberfeuerwehrfrau, Connor Brammen, Paul Rogge und Niko Makowsky zu Oberfeuerwehrmännern sowie David Kranhold zum Feuerwehrmann.

Von Frank Hermann