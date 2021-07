Bredenbeck

Ein weiterer Beitrag für den Hochwasserschutz in Bredenbeck: Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes und einer Fachfirma haben damit begonnen, den Bachlauf der Gelben Beeke zu entschlammen und den Grünbewuchs an den Uferböschungen zurückzuschneiden. Diese Pflegearbeiten sollen dazu beitragen, dass der Bach bei Starkregen mehr Wasser aufnehmen kann und nicht über die Ufer tritt.

Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler (rechts) und das beratende Ortsratsmitglied Ursula Veit sehen sich den Bachdurchlauf an der Jahnstraße an. Quelle: Frank Hermann

Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler (CDU) begrüßt die Arbeiten an der Gelben Beeke, die Wasser aus dem Deister bis in die Beeke am Mühlenteich führt. Seit etwa 30 Jahren sei der Bachlauf nicht vom Schlamm und dichten Bewuchs befreit worden. Ein sauberer Bach laufe nicht so schnell mit Wasser voll, und trage daher zu mehr Sicherheit vor Überschwemmungen bei. Daher sei es wichtig, die Bäche regelmäßig zu pflegen.

Lesen Sie auch Bredenbecker Feuerwehrleute beseitigen Flutschäden

„Immerhin stehen einige Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe zum Bach. Welche Schäden ein extremes Hochwasser anrichten kann, das haben wir ja gerade in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gesehen“, sagt Kügler.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gefahr von Überschwemmungen

Zudem haben Bauhofmitarbeiter in diesen Tagen den Uferbereich der Gelben Beeke auf mehreren Metern mit Holzelementen sowie mit stabilen Steingitterboxen abgesichert. „Wir in Bredenbeck sind froh, dass jetzt viele Dinge für den Hochwasserschutz unternommen werden“, betont die Ortsbürgermeisterin. Schon seit vielen Jahren sei die ständige Gefahr von Überschwemmungen nach Starkregen entlang der innerörtlichen Bäche bekannt.

Am Zulauf der Gelben Beeke in Richtung Jahnstraße wird der Bachlauf entschlammt und freigeschnitten. Quelle: Frank Hermann

Für einen effektiven Hochwasserschutz hat die Gemeinde Wennigsen vor einigen Monaten ein neues und leistungsstarkes Wehr an der Bredenbecker Beeke zwischen Gutsmauer und Mühlenteich installieren lassen. Bis zu 4,9 Kubikmeter Wasser pro Sekunde kann das rund 250.000 Euro teure Wehr durchschleusen. Zum Vergleich: Das alte Wehr schaffte lediglich 1,6 Kubikmeter in der Sekunde.

Den Wasserfluss drosseln

Weitere Regenrückhaltebecken und Stauelemente im Ort sollen künftig ebenfalls dazu beitragen, den Wasserfluss bei Bedarf zu drosseln. Dazu gehören unter anderem neue Becken in der Ortsmitte nahe der Boulebahn sowie am oberen Ortsrand Bredenbecks.

Von Frank Hermann