Bredenbeck

Lesen für einen guten Zweck – unter diesem Motto stand eine groß angelegte Spendenaktion der Grundschule Wennigsen für den Verein zur Förderung nachhaltiger Entwicklung im kenianischen Dorf Uhola. Bei dieser Aktion kamen 715 Euro zusammen, weitere 600 Euro reicht die Umwelt-AG der Grundschule an den Verein mit Sitz in Wennigsen weiter. Schülerinnen und Schüler überreichten die Gesamtsumme von 1315 Euro am Donnerstag an Vereinsgründer Professor Alois Stimpfle.

Lesen für einen guten Zweck

Nahezu alle Kinder aus den zweiten bis vierten Klassen der Grundschule haben sich laut Rektorin Tatjana Seidensticker am Lesen für einen guten Zweck beteiligt. Auf Initiative von Deutsch-Fachbereichsleiterin Sonja Bruhn lasen die Jungen und Mädchen einem selbst gewählten Zuhörerkreis vor – ihren Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels, Nachbarn oder Freude. Die Zuhörerinnen und Zuhörer belohnten das Vorlesen mit einer Spende zugunsten des Uhola-Vereins.

Zum Abschluss der rund dreiwöchigen Leseaktion kam ein Betrag von 715 Euro zusammen. Die fleißigsten Vorleser kommen aus der Klasse 2b: Sie steuerten mit 210 Euro den höchsten Betrag bei.

Pflanzaktion verschoben

Außerdem stellen sich auch die Schülerinnen und Schüler aus der Umwelt-AG der Grundschule in den Dienst der guten Sache. Denn sie haben beschlossen, ihre Prämie vor der Gemeinde Wennigsen in Höhe von 600 Euro ebenfalls an den Uhola-Verein zu spenden. Die jungen AG-Mitglieder erhalten die Prämie als Anerkennung für ihr Engagement im Umwelt- und Klimaschutz. Ursprünglich wollten die Kinder ihre Prämie in Bäume investieren. Allerdings musste die Pflanzaktion wegen Corona auf 2022 verschoben werden.

Professor Alois Stimpfle aus Wennigsen, der gemeinsam mit seiner Tochter Tabitha vor vier Jahren den gemeinnützigen Verein Uhola Village Foundation gegründet hat, sprach bei der Spendenübergabe von einer großartigen Unterstützung. Vom Spendengeld wolle der Verein jetzt neue und direkt vor Ort produzierte Schulmöbel für die ersten vier Klassen in der Schule von Uhola anschaffen.

Verein unterstützt Dorf in Kenia

Das Dorf Uhola mit seinen rund 500 Einwohnern liegt im Westen Kenias. Bereits in der Vergangenheit hat der Wennigser Verein insbesondere die Schule in Uhola mithilfe verschiedener Projekte unterstützt – zuletzt zum Beispiel mit der Anschaffung von Corona-Schutzmasken sowie neuer Schulbücher.

Auskünfte zum Uhola-Verein gibt es auf der Internetseite www.uholavillagefoundation.com.

Von Frank Hermann