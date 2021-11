Bredenbeck

Neustart für die Heimatstube Bredenbeck: Nach einer bald dreijährigen Pause wegen umfangreicher Sanierungs- und Umbauarbeiten hat das kleine Museum in der alten Bredenbecker Dorfschule jetzt wieder geöffnet. Zum Neustart gehört auch ein neues Konzept, denn der Heimat- und Kulturverein nutzt die baulichen Veränderungen zu einer moderneren Präsentation der Bredenbecker Geschichte. Bei der offiziellen Eröffnung am Sonnabend gab es viel Lob für diesen Wandel.

Ein prägendes Element in der neuen Heimatstube: Der Raumteiler mit den fensterähnlichen Durchbrüchen ist der Glashütte gewidmet. Quelle: Frank Hermann

„Unsere Heimatstube ist fast nicht wieder zu erkennen“, sagte die Vereinsvorsitzende Bärbel Back. Helle Farben, viel Licht sowie eine aufgeräumte Präsentation der Exponate aus den verschiedenen Themenbereichen und Epochen bringen laut Back eine klare Struktur in die Museumsräume. „Früher war unser Ausstellungsbereich zum Teil sehr mit historischen Gegenständen überladen. Nun setzen wir klare Schwerpunkte und bringen damit einen roten Faden in unser Museumkonzept“, erläuterte Back.

Schwerpunkte gesetzt

Zu diesen Schwerpunkten in der Darstellung der Bredenbecker Ortsgeschichte gehören vor allem das Altertum sowie Bergbau, Glashütte, Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe. Hinter dieser inhaltlichen und strukturellen Neuausrichtung stehe insbesondere die Arbeit von Vereinsmitglied Birgit Schwier-Fuchs, die laut Back „mit großem Elan“ an die Aufgabe herangegangen sei. Hinzu komme die Arbeit eines Einrichtungsteams mit Jürgen Marsky, Dieter Auras und Heiner Broeder.

Vereinsmitglieder stellen das neue Ausstellungskonzept und die Exponate in der Heimatstube vor. Quelle: Frank Hermann

„Wir haben zum Teil auch im Landesarchiv nachgeforscht und Unterlagen gefunden, die unsere Ausstellung ergänzen“, betont Birgit Schwier-Fuchs. Umgekehrt habe der Verein etliche Exponate im Lagerbelassen – für eine bessere Übersichtlichkeit. Damit sei zudem die Möglichkeit gegeben, mit einem Wechsel der Exponate auch die inhaltlichen Schwerpunkte zu verändern.

Lob für die neue Klarheit

Wennigsens ehemaliger Bürgermeister Christoph Meineke und weitere Gäste der Eröffnung äußerten sich begeistert über die Neuausrichtung der Heimatstube. „Es ist großartig geworden. Die neue Klarheit bringt die Exponate in der Ausstellung viel besser zur Geltung. Das macht sie aussagekräftiger und informativer für die Besucher. Ich bin hellauf begeistert“, sagte Meineke, in dessen Amtszeit zuletzt auch die umfangreiche Sanierung des alten Schulgebäudes und somit auch der Heimatstube in der ehemaligen Lehrerwohnung fiel.

Zu dieser Sanierung hatte sich die Gemeinde entschlossen, um die jahrelangen Probleme mit Feuchtigkeitsschäden in der alten Dorfschule von 1886 dauerhaft zu beheben. Der gesamte Innenbereich wurde ab Jahresbeginn 2019 ausgekoffert und trockengelegt. „Darum mussten wir unsere Heimatstube mit allen Exponaten in einem Container auslagern“, betonte Bärbel Back.

Unterstützung für den Verein

Wegen „großer baulicher Schwierigkeiten“, so Christoph Meineke, zog sich die Sanierung lange Zeit hin. Später kam die Corona-Krise hinzu und verzögerte immer wieder den Neustart für die Heimatstube. „Aber wir haben es jetzt geschafft und dabei viel Unterstützung erhalten“, sagte Back. So habe die Zusammenarbeit mit dem kommunalen Bauhof und mit der zuständigen Bauingenieurin Nina Algermissen von der Gemeinde Wennigsen immer gut funktioniert.

Die Heimatstube in der ehemaligen Lehrerwohnung der Alten Schule hat nach langer Sanierungs- und Umbauphase wieder regelmäßig geöffnet. Quelle: Frank Hermann

Zudem habe Innenarchitektin Gesine Westermann aus Bredenbeck mit ihren Ideen zu einer modernen Präsentation beigetragen. Besonders auffällig sei zum Beispiel der neue Raumteiler mit seinen fensterähnlichen Öffnungen, der momentan den historischen Exponaten aus der ehemaligen Glashütte im Steinkrug gewidmet ist.

Kosten von 20.000 Euro

Finanzielle habe dem Verein ebenfalls sehr geholfen, erläuterte die ersten Vorsitzende. Sie bezifferte die Investitionen des Vereins für die Neugestaltung der Heimatstube auf rund 20.000 Euro. Von Sponsoren kamen Zuschüsse in Höhe von etwa 5.000 bis 6.000 Euro.

Die Heimatstube Bredenbeck öffnet ab sofort wieder regelmäßig an jedem dritten Sonntag im Monat jeweils von 10 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Frank Hermann