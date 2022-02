Die Lösch-Azubi-Kinderfeuerwehr Bredenbeck hat am Sonnabend rund acht Kubikmeter Altpapier gesammelt. Der Verkaufserlös geht an das Kinderhospiz Löwenherz und an den Paulinchen-Verein für brandverletzte Kinder. Bei der Sammelaktion kamen zudem etwa 100 Kilogramm Kronkorken für die Wennigser Triskele zusammen.