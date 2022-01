Die Ortsfeuerwehr Bredenbeck hat bei ihrer Knut-Aktion am Sonnabend rund 400 Weihnachtsbäume eingesammelt und zu Hackschnitzeln geschreddert. Dabei kam ein Spendenerlös von 1500 Euro für die Jugendfeuerwehr in Kall zusammen. Allerdings gibt es auch Hinweise, dass Personen in einigen Fällen das Geld von den am Straßenrand abgestellten Bäumen entwendet haben.