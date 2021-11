Bredenbeck

Ein Abend mit Wilhelm Busch steht am Freitag, 12. November, im Dorfgemeinschaftshaus in Bredenbeck auf dem Programm. Der Redakteur und ehemalige NDR-Fernsehmoderator Peter von Sassen widmet dem Zeichner und Poeten einen audiovisuellen Themenabend unter dem Titel „Wilhelm Busch – in Szene gesetzt“. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass bereits um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft.

Eigentlich sei schon alles über den Volksdichter Wilhelm Busch gesagt worden. Als einen der „treffsichersten Dichter aller Zeiten“ bezeichnete einst Albert Einstein den weltweit bekannten Zeichner und Poeten. Dennoch, so versprechen die Veranstalter, würden die Zuschauer an diesem Abend viel Neues erfahren: interessante und verblüffende Einzelheiten aus dem Leben des berühmten Niedersachsen, über seine Affären, seine verborgenen Talente, seine Weisheit und auch die Vorliebe für gutes Essen.

Fotos, Musik und Interviews

In der rund zweistündigen Veranstaltung kombiniert Peter von Sassen Fotos von Buschs Lebensstationen mit niedersächsischen Landschaften – Originalgeräusche mit Interviews und Musik mit seiner erzählenden Stimme. Dieser Abend soll alle Sinne ansprechen und dem Publikum Wilhelm Busch näher bringen. Dabei fehlen auch nicht seine wichtigsten Werke und ironischen Gedichte, so die Veranstalter.

Der gebürtige Hamburger von Sassen war beim NDR vorwiegend als Moderator der TV-Sendungen „Hallo Niedersachsen“ und „Nordseereport“ bekannt. Aber auch hinter der Kamera hat er als Redakteur schon Hunderte Filmbeiträge gedreht.

Karten gibt es im Vorverkauf in Bredenbeck bei Presse und Papier Rehburg, Deisterstraße 5, und im Dorfkrug, Wennigser Straße 15, sowie in Wennigsen im Papierlädchen, Neustadtstraße 22.

Von API