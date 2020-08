Bredenbeck

Dieses Fleckchen Erde soll zu einer sozialen Begegnungsstätte in Bredenbeck werden: Nach einer mehrmonatigen Planungs- und Bauphase hat die SG Bredenbeck-Holtensen die neue Bouleanlage am Deisterkreisel in Höhe des Bachwinkels am Sonnabend an die Bürger übergeben. Initiator und Projektleiter Adalbert Sucker sowie Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler durchschnitten bei der Eröffnun mit vielen Gästen das symbolische Band und warfen die ersten Kugeln über die Bahn.

Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler und Projektleiter Adalbert Sucker durchschneiden das Band für die Übergabe der neuen Bouleanlage. Quelle: Frank Hermann

In der SG-Seniorenturngruppe war laut Sucker vor mehr als einem Jahr die Idee entstanden, eine öffentliche Bouleanlage in Bredenbeck anzulegen. „Hier sollen sich die Menschen ganz zwanglos und ohne Anmeldungen treffen können – ganz egal, ob Mitglied im Sportverein oder nicht“, sagte Sucker, der viel Zeit und Arbeitskraft in das Vorhaben investiert hat. SG-Vorsitzende Reinhard Wiens würdigte Suckers Engagement am Sonnabend. „Er hat die Anlage fast allein gebaut“, lobte er.

45 Zentimeter ausgeschachtet

Mit Unterstützung von Helfern, insbesondere vom Bauhof, legte der Projektleiter nach und nach die Bouleanlage auf einer gemeindeeigenen Grünfläche am Bachwinkel an. „Wir haben den Bereich rund 45 Zentimeter tief ausgeschachtet und dann eingeebnet“, erläutert Sucker. Zur Einfriedung seien alte Steine verwendet worden, die früher im Fußweg der ehemaligen Gaststätte Seidensticker lagen.

Adalbert Sucker zeigt, wie es geht – und wirft gekonnt die Boulekugel auf der neuen Anlage am Deisterkreisel. Quelle: Frank Hermann

Zur Finanzierung der Materialkosten von nahezu 5000 Euro trugen viele private Spenden bei. Sucker selbst leistete einen Großteil der ehrenamtlichen Arbeit für den Bau der Anlage. „Über die Arbeitsstunden will ich nicht reden. Das ist mein Dankeschön an die SG Bredenbeck", betonte Sucker, der 41 Jahre lang die Seniorenturngruppe geleitet hat und sich künftig um die Pflege der Anlage kümmern will.

Soziale Kontakte pflegen

Bredenbecks Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler lobte das große ehrenamtliche Engagement. Die Bouleanlage sei ein idealer Treffpunkt für Menschen, die Spaß haben und soziale Kontakte pflegen wollen. „Mit diesem tollen Projekt wird der Wanderweg Hohe Heide enorm aufgewertet“, sagte Kügler bei der Übergabe. Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen sei die Anlage von Boulespielern ausgiebig genutzt worden.

Von Frank Hermann