Eine Frau und zwei Männer aus Bredenbeck haben die Wählergemeinschaft Wir für Wennigsen (WfW) gegründet und treten als Trio bei der Kommunalwahl an: Martina Feldt, Thomas Behr und Hartmut Makus streben Mandate für den Gemeinderat sowie für den Ortsrat in Bredenbeck an. Sie wollen nicht nur meckern, sondern viele Dinge besser machen.