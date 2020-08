Bredenbeck

Verstorbene Verkäufer des sozialen Straßenmagazins „ Asphalt“ sollen eine würdevolle Bestattung erhalten, auch wenn das eigene Geld dafür nicht reicht. Auf die Initiative von „ Asphalt“-Geschäftsführer Georg Rinke ist für die sogenannten Asphaltianer, die vielfach mittellos sind und auch keine Angehörigen haben, nun eine Begräbnisstätte im Ruheforst Deister eingerichtet worden. Pastor Rainer Müller-Brandes, Herausgeber des Magazins, leitete am Dienstagmittag in Bredenbeck die erste Beisetzung für den langjährigen Verkäufer Hasso Diedrich, der im Frühjahr überraschend gestorben war.

Pastor Rainer Müller-Brandes leitet am Andachtsplatz im Ruheforst die erste Trauerfeier für den im Frühjahr überraschend verstorbenen „Asphalt“-Verkäufer Hasso Diedrich. Quelle: Frank Hermann

Anzeige

Die „ Asphalt“-Begräbnisstätte an einem Ruhebaum bietet Platz für zwölf Urnenplätzen. „Der unerwartete Tod unseres Verkäufers Hasso im Frühjahr hat mir bewusst gemacht, dass wir für solche Fälle unbedingt eine Regelung brauchen“, sagte Initiator Rinke. Den Gedanken, dass er in einem anonymen Grab verscharrt werden sollte, konnte ich nicht ertragen.“

Weitere HAZ+ Artikel

Darf keine Geldfrage sein

Nahezu 26 Jahre habe es seit der Gründung des Straßenmagazins gebraucht, solch eine Lösung für die würdige Beerdigung der Verkäufer zu finden, die sich aus finanziellen Gründen keine eigene Grabstelle leisten können, wie Rinke sagte. Manchmal bedürfe es eines Anstoßes von außerhalb, um naheliegende Dinge zu erkennen. Eine würdevolle Verabschiedung nach dem Tod dürfe keine Frage des Geldes sein, betonte auch der beauftragte Bestatter Sven Friedrich Cordes.

Die Trauergäste lauschen den Worten von Pastor Rainer Müller-Brandes, der die Trauerrede für den verstorbenen „Asphalt“-Verkäufer Hasso Diedrich hält. Quelle: Frank Hermann

Die zwölf Urnenplätze im Bredenbecker Ruheforst bietet das „ Asphalt“-Magazin für verstorbene Verkäufer aus ganz Niedersachsen an. Der Ruheforst inmitten der Natur biete optimale Bedingungen, sagte Rinke. Finanziert wird die „ Asphalt“-Grabstätte im Deister aus Spenden. Die Region Hannover will in Einzelfällen ebenfalls Unterstützung leisten, wie Rinke mitteilt. „Für uns steht fest: Das Projekt wird weitergehen, auch wenn die ersten zwölf Plätze belegt sind“, betonte er. Das Straßenmagazin beschäftigt rund 200 Verkäufer in ganz Niedersachsen, davon etwa die Hälfte in der Stadt Hannover.

Viele Freunde nehmen Abschied

Zur Trauerfeier für Hasso Diedrich waren viele seiner Freunde und Weggefährten in den Ruheforst gekommen, um Abschied zu nehmen. „Ich halte es für wichtig, dass , Asphalt’ diesen Ort für seine Verkäufer schafft. Man braucht einen Ort und einen Namen, um Abschied zu nehmen“, sagte Müller-Brandes in seiner Trauerrede. Verkäufersprecher Martin Panitz lobte das Engagement des Straßenmagazins: „Es ist schön, dass , Asphalt’ eine Begräbnisstätte für die Verkäufer einrichtet. Anonyme Bestattungen für die Asphaltianer sind dagegen eine sehr traurige Geschichte.“

Im Ruheforst Deister werden jeden Monat im Schnitt rund 80 Verstorbene bestattet. Quelle: Frank Hermann

Ein Platz nach dem Tod

Im gesamten Ruheforst Deister werden nach Angaben von Leiter Ralf Schickhaus jeden Monat im Schnitt rund 80 Verstorbene bestattet. Nachfragen nach einem Begräbnisplatz an einem Baum kämen aus der gesamten Region Hannover, zum Teil auch darüber hinaus, sagt er. Die Initiative für die „ Asphalt“-Begräbnisstätte lobt Schickhaus: „Auch Menschen, die nicht viel Geld haben, gehören zu unserer Gesellschaft und haben das Recht auf einen Platz nach ihrem Tod, den andere Menschen später im Gedenken besuchen können.“

Von Frank Hermann