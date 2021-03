Bredenbeck

Ärger um Vandalismus auf der öffentlichen Bouleanlage der SG Bredenbeck-Holtensen am Bredenbecker Bachwinkel: Randalierer haben von wenigen Tagen den massiven Tisch aus der Verankerung im Betonpflaster gerissen. Zudem kommt es immer wieder zu Belästigungen der Boulespieler sowie zu Verschmutzungen an diesem beliebten Treffpunkt.

Zerstörung macht fassungslos

Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler und Projektleiter Adalbert Sucker, auf dessen Initiative die Bouleanlage entstanden ist, können die Zerstörungswut kaum fassen. „Es erfordert schon einen erheblichen Kraftaufwand, den im Boden verankerten Tisch herauszureißen“, sagt Sucker, der sich in seiner Freizeit um die Pflege der im August 2020 eröffneten Anlage kümmert.

Hinter der Randale stecken Jugendliche – in dieser Vermutung sind sich Sucker und die Ortsbürgermeisterin einig. Viele Boulespieler beklagten sich über Jugendliche, die mit ihren Fahrrädern die Spieler auf dem Boulefeld bedrängten. Und auch die ständige Vermüllung mit Zigarettenkippen und mit kleinen Likörflaschen werten sie als Hinweis auf eher junge Verursacher.

Viel ehrenamtliche Arbeit

„Schade, was sich hier häufig abspielt. Denn für diese Anlage wurde und wird sehr viel ehrenamtliche Arbeit geleistet“, betont Marianne Kügler und hat dabei insbesondere das Engagement von Adalbert Sucker im Blick.

Sucker habe einen wesentlichen Beitrag zum Bau des Bouletreffpunktes geleistet. Über den Vandalismus schüttelt der Projektleiter enttäuscht den Kopf. „Wenn ich sehe, wie mit diesem Geschenk an die Allgemeinheit umgegangen wird, dann trifft mich das. Aber die Lust habe ich trotzdem noch nicht verloren“, erläutert der Bredenbecker.

Sozialer Treffpunkt

Immerhin werde die Anlage auch so genutzt, wie es sich die Initiatoren vorstellen und wünschen. Gruppen und Familien kommen regelmäßig zum Spiel mit den Boulekugeln an den Bachwinkel. Die Grundidee, einen sozialen Treffpunkt in der Natur zu schaffen und Begegnungen zu ermöglichen, sei aufgegangen.

Nun hoffen Kügler und Sucker, das Problem mit Vandalismus und Vermüllung in den Griff zu bekommen. Polizei und Ordnungsamt wollen den Bereich laut Kügler intensiver kontrollieren. Und auch die Anlieger seien aufgerufen, die Bouleanlage im Blick zu behalten.

Von Frank Hermann