In Bredenbeck erstrahlt das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in neuem Glanz. Es soll zum neuen Treffpunkt der Ortschaft werden, die bislang kein Dorfgemeinschaftshaus hatte. Im Erdgeschoss läuft bereits der Betrieb eines Restaurants, hier befinden sich auch ein Saal, ein Klubraum und die Sanitäranlagen. Doch noch fehlen Kleinigkeiten, damit das Haus auch endgültig zu einem fertigen Mittel- und Treffpunkt wird. Vor dem Eingang des Gemeinschaftshauses deutet aktuell noch Baumaterial auf den letzten und nötigen Feinschliff hin. Denn das Obergeschoss ist noch nicht bezugsfertig.

Anfang Juni ist die feierliche Eröffnung des Dorfgemeinschaftshauses gefeiert worden. Der Umbau der ehemaligen Scheune, die der Dorfgemeinschaftsverein Bredenbeck mit viel Eigenleistung und dank rund 8000 Arbeitsstunden von ehrenamtlichen Helfern vollbrachte, hatte vor 18 Monaten begonnen. 2016 hatte der drei Jahre zuvor gegründete Verein die 650 Quadratmeter große und 1893 erbaute Scheune der Gemeinde abgekauft.

Im Obergeschoss gibt es Räume für die VHS

Im Obergeschoss entstehen Räume, die der Gemeinde Wennigsen gehören, sowie flexibel nutzbare Räume mit Teeküche für Workshops, Volkshochschulangebote oder Hausaufgabenhilfe. Dort wird auch ein Mehrzweckraum für Sportkurse eingerichtet – inklusive Umkleidekabinen. Nach den Worten von Ulrike Schubert, Fachbereichsleiterin der Gemeinde Wennigsen, steht ein Übergabetermin noch nicht fest. Ansonsten gibt es viele neue Informationen über den Zeitplan, die künftige Nutzung und die Kosten, nachdem Ratsherr Hans-Jürgen Herr ( FDP) eine Anfrage zum Gemeinschaftshaus an die Verwaltung gestellt hatte.

„Zum 1. September beginnt die Anmietung der Gemeinde“, sagt Christoph Meineke. Der Bürgermeister von Wennigsen verweist darauf, dass dieses Datum Sinn mache, „denn am 2. September beginnt das neue Semester der Volkshochschule mit 88 Unterrichtstagen und 509 Unterrichtseinheiten“. Der Vertrag mit der Volkshochschule läuft vorerst bis zum 31. August 2020, die VHS wird auch das Quartiersmanagement betreiben. Ohnehin blickt Meineke mit großer Vorfreude in die nächsten Monate. „Der Schwerpunkt wird jetzt die berufliche Bildung in Bredenbeck sein“, sagt das Gemeindeoberhaupt und verweist darauf, „dass im FGBZ die Zahlen steil bergauf gegangen sind – das wird jetzt in Bredenbeck auch so sein, daher macht die VHS Sinn“. Das FGBZ ist das Familien-, Gesundheits- und Bildungszentrum, das in der Wennigser Ortsmitte an der Hauptstraße beheimatet ist.

Gemeinde zahlt knapp 900 Euro Miete

Die Anfrage von Hans-Jürgen Herr beinhaltete auch die Bitte um Informationen über die Kosten. Laut Meineke beträgt die Kaltmiete 896 Euro monatlich, die Nebenkosten summieren sich auf weitere 387 Euro. Zusätzliche Kosten für Reinigung, Telefon und Internet müssten noch ermittelt werden, sagt der Bürgermeister. Bei den Reinigungskosten könnten aber Synergieeffekte mit der Gastronomie im Erdgeschoss möglich sein. Die Volkshochschule selbst steuere das Mobiliar bei, die Klosterkammer Hannover 5000 Euro für die neue Küche.

Das Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck ist ein echter Treffpunkt für die Bewohner der Ortschaft. Quelle: Stephan Hartung

Von Von Stephan Hartung