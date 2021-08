Bredenbeck

Extreme Hitze- und Trockenperioden, aber auch ein starker Befall mit Borkenkäfern in den Baumbeständen des Deisters machen der Freiherr Knigge’schen Forstverwaltung weiterhin stark zu schaffen. Auch die feuchten und zum Teil kühlen Wetterperioden in diesem Sommer ändern daran nichts. Bislang hat die Forst bereits geschädigte Nadelholzbestände auf mehr als 100 Hektar schlagen müssen und damit für den Wirtschaftsbetrieb vorerst verloren. Bei der Aufforstung setzen die Bredenbecker insbesondere auf Douglasien, wollen aber auch verstärkt Laubholz unter die Bestände mischen.

Nachhaltige Waldwirtschaft

Zwar seien Nadelhölzer wie Fichten und Douglasien die ertragreichen Brotbäume, sagte Revierleiter Ralf Schickhaus bei der Besichtigung einer kahlen Waldfläche am Brandweg in Höhe des alten Feuerturms. Allerdings habe die Knigge-Forst auch in der Vergangenheit auf einen Mischwald mit Laubholz geachtet. „Ein Wirtschaftswald tut auch immer etwas für den Naturschutz. Wir bemühen uns seit Jahren um eine nachhaltige Waldwirtschaft“, betonte Schickhaus im Gespräch mit mehreren SPD-Politikern, darunter der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch, die Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt sowie die beiden Wahlkandidaten Steffen Krach (Regionspräsidentschaft) und Ingo Klokemann (Bürgermeisteramt Wennigsen).

Am Brandweg im Deister, in Höhe des alten Feuerturms, hat die Knigge’sche Forst eine Fläche mit rund 100 bis 110 Jahre alten Fichtenbeständen abholzen müssen. Quelle: Frank Hermann

Auf der Waldfläche am Brandweg habe die Forstverwaltung zuletzt 100 bis 110 Jahre alte Fichtenbestände schlagen müssen. Die große Lichtung gibt nun den Blick weit hinein ins Calenberger Land frei. Die Freiherr Knigge’sche Forstverwaltung bewirtschaftet rund 1300 Hektar Wald im Deister, davon entfallen etwa 400 Hektar auf Nadelholzbestände. „Und davon haben wir mindestens 100 Hektar verloren. In den letzten drei Jahren verzeichnen wir einen unglaublich hohen Befall mit Borkenkäfern. Die Käfer vermehren sich rasant“, sagte der Revierleiter.

„Leben vom Verkauf von Holz“

Außer widerstandsfähigen Douglasien will die Forstverwaltung als Neuanpflanzungen auch junge Birken, Ebereschen, Ahorn, Buchen und Eichen in die Erde setzen. In einigen Teilbereichen des Deisters seien sogar reine Laubwaldanpflanzungen vorgesehen. Ein Verzicht auf Nadelholz und eine Umstellung ausschließlich auf Laubholz komme dagegen nicht infrage, betonte auch Hubertus Freiherr Knigge als Vorsitzender der Miteigentümergemeinschaft. „Wir leben als Erwerbsbetrieb von der Produktion und vom Verkauf von Holz. Wir dürfen daher die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verlieren.“

Hubertus Freiherr Knigge (rechts) im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch. Im Hintergrund Revierleiter Ralf Schickhaus (links) und Regionspräsidentschaftskandidat Steffen Krach. Quelle: Frank Hermann

Bei einer Umstellung ausschließlich auf Laubholz, das mehr Kohlendioxid aus der Luft speichern könne, entstehe eine Erntelücke von 60 bis 80 Jahren – so lange brauchen die Bäume, bis sie reif zur Ernte sind. „Aber wir wollen und müssen auch schon in 25 Jahren wieder neues Holz ernten können“, betonte Ralf Schickhaus. Zum Schutz der jungen Pflanzen bejage die Forst auf ihren Flächen innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten das Wild, „weil wir dort sonst keinen vernünftigen Wald mehr hochbekommen“.

Von Frank Hermann