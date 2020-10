Winninghausen

Einfach mal hinsetzen und zur Ruhe kommen. Bei einer Partie Schach mit seinem Sohn Leopold kann Alfons Holtgreve den Bürgermeisterwahlkampf kurz hinter sich lassen. Jedes zweite Wochenende und in den Ferien kommt der elfjährige Junge, der bei seiner Mutter in Berlin lebt, zu Besuch nach Winninghausen. Dann genießen Vater und Sohn die gemeinsame Zeit – gerne auch am Schachbrett. „Manchmal gewinne ich auch, aber das ist nur selten“, sagt Leopold. „Noch...“, schickt der Junge mit einem Lachen hinterher.

Schach, das königliche Spiel, gehört zu den Hobbys von Alfons Holtgreve. Es schult das strategische und vorausschauende Denken, schwärmt der Wahl-Winninghäuser, der seit acht Jahren in einem alten Fachwerkhaus an der Heerstraße wohnt. Außerdem setzt sich Holtgreve in seiner Freizeit gern an das weiße E-Piano im Wohnzimmer, um einige Lieder zu spielen. „Früher habe ich Sakralorgel in den Gottesdiensten meiner münsterländischen Heimat gespielt. Aber das ist lange her“, berichtet Holtgreve, der sich damals auch in der katholischen Jugendarbeit engagierte.

Anzeige

Mitbestimmung für Jugendliche

Die Belange junger Menschen hat der 58-jährige Diplom-Ingenieur immer noch im Blick, wenn er auf seine politischen Schwerpunktthemen zu sprechen kommt. So bezeichnet sich Holtgreve selbst als Fan von Jugendparlamenten, um jungen Menschen mehr Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten zu geben.

Ähnliches gelte für die Schaffung von Ortsräten, die er in der Stadt Barsinghausen mit ihren 18 Ortsteilen befürwortet. „Ortsräte könnten dazu beitragen, dass sich die Menschen mit ihren Wünschen und Problemen wieder stärker wahrgenommen fühlen“, betont der Kandidat, der bei der Bürgermeisterwahl am 1. November den Sprung in die entscheidende Stichwahl zwei Wochen später schaffen will.

„Lasse mir nicht reinquatschen“

„Das traue ich mir zu. Schließlich bin ich angetreten, um hier der neue Bürgermeister zu werden. Als Zählkandidaten sehe ich mich jedenfalls nicht“, betont Holtgreve, der sich als Bewerber der UWG-Freie Wähler um Zustimmung bemüht. Ursprünglich habe er seine Kandidatur als parteiloser Einzelbewerber anmelden wollen, sei dann aber doch unter dem Dach der Freien Wähler angetreten. Damit könne er für den anstrengenden Wahlkampf auf deren politisches Netzwerk zurückgreifen. „Ich habe schon nach kurzer Zeit gemerkt, wie wichtig diese Unterstützung für einen Neuling auf dem politischen Parkett ist“, sagt Holtgreve. Aber eins sei auch klar: Er lege Wert auf seine Unabhängigkeit und lasse sich von niemandem reinreden.

Vorwürfe, die UWG mit einem ehemaligen AfD-Mitglied in der Ratsfraktion in Barsinghausen stehe rechtem politischen Gedankengut nahe, weist der Kandidat zurück. Nicht jede Geschmacklosigkeit und beleidigende Äußerung aus der Vergangenheit dieses Ratsherrn sei automatisch dem rechten Spektrum zuzuordnen. „Mir kann niemand ernsthaft unterstellen, mit Rechts verbandelt zu sein. Ich verabscheue jede Art von Radikalismus“, betont Holtgreve.

Warum er Bürgermeister werden will? „Weil ich mich in verwaltungsrechtlichen Dingen sehr gut auskenne und ich diese Kenntnisse ganz pragmatisch zum Wohl der Menschen und der ganzen Stadt Barsinghausen auslegen will“, sagt er. Außerdem müsse die Stadt ein attraktiver Arbeitgeber mit motivierten Beschäftigten werden, ergänzt der Diplom-Ingenieur, der als technischer Aufsichtsbeamter bei einer gewerblichen Berufsgenossenschaft arbeitet. Gutes Personal sei wichtig, um die Stadt für die Zukunft gut aufzustellen. Personalmangel blockiere und führe zu Stillstand. „Das sehen wir ja jetzt in vielen Bereichen“, meint der Bewerber um das Bürgermeisteramt.

Eine neue Heimat am Deister

Barsinghausen, und insbesondere der Ortsteil Winninghausen, seien ihm, dem gebürtigen Münsterländer, als neue Heimat ans Herz gewachsen. Hier fühle er sich wohl und zu Hause. Seit 25 Jahren schon lebt Alfons Holtgreve in der Deisterstadt – zunächst in Egestorf, ehe er 2012 in die Heerstraße zog. Dort genießt Holtgreve die urige Gemütlichkeit im Fachwerkbau, feuert im Winter oft den großen Kachelkamin im Wohnzimmer an oder setzt sich bei schönem Wetter auf seine überdachte Terrasse. „Mein Draußen-Arbeitsplatz“, sagt Holtgreve mit Blick auf die Terrasse. Wenige Meter daneben liegen etliche Sandsteinbrocken auf dem Rasen. Dort will der 58-Jährige noch ein Hochbeet bauen.

In die Natur zieht es Holtgreve auch. Dann schwingt er sich auf sein Fahrrad und fährt entweder durch die Feldmark oder den Deister. „Sich bewegen und die frische Luft genießen. Das geht auch bei ausgedehnten Wanderungen. Dabei kann ich mich wunderbar erholen“, betont er.

Auch Sohn Leopold ist bei den Streifzügen durch den Deister häufig mit dabei, wenn er für einen seiner Kurzbesuche aus der Bundeshauptstadt nach Winninghausen gekommen ist – wie jetzt in den Herbstferien. Dann unternehmen Vater und Sohn viel gemeinsam. Nicht nur beim Schachspiel oder bei Ausflügen im Freien, sondern zum Beispiel auch beim Kartfahren.

Der Elfjährige findet es spannend, dass sein Vater für das Bürgermeisteramt in Barsinghausen kandidiert. Spannend und gut. „Ich glaube schon, dass er ein echt guter Bürgermeister wäre“, sagt Leopold. Gut sei vor allem das politische Ziel seines Vaters, in Barsinghausen wieder ein Jugendparlament einzurichten. „Denn Jugendliche sollen mitreden können. Vor allem bei Themen, die junge Menschen direkt angehen. Bei Freizeit oder Schule zum Beispiel“, wünscht sich der Junge.

Und was noch? „Er kann sich gut durchsetzen, aber auch zuhören. Das weiß ich genau“, findet Leopold. Und er denke immer einen Schritt weiter – wie beim Schach.

Alfons Holtgreve (58) ist mit vier Geschwistern auf dem Bauernhof seiner Eltern im Münsterland aufgewachsen. Über den zweiten Bildungsweg – Grund- und Hauptschule, Berufsfachschule, Berufsausbildung und Fachoberschule – gelangte er zum Studium der Bioverfahrenstechnik an der Fachhochschule Hannover. Das Studium schloss er 1987 als Diplom-Ingenieur ab. Danach folgte beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt in Hannover eine verwaltungsrechtliche Ausbildung. Nach elf Jahren in der Behörde wechselte Holtgreve dann für neun Jahre zum Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover und begleitete dort als technischer Aufsichtsbeamter insbesondere die Einführung der doppelten Buchführung Doppik sowie der hauptamtlichen Bürgermeister. Seit 2007 ist der ledige Vater eines elfjährigen Sohnes bei einer gewerblichen Berufsgenossenschaft beschäftigt. Privat engagiert sich Holtgreve im Vorstand des Siedlerbundes Hohenbostel-Bördedörfer, liest gerne und viel (zuletzt „Gott fährt Fahrrad“ von Maarten 't Hart) und liebt den Blick von jeder Anhöhe im Deister.

Wertschätzung ist wichtig Warum sind Sie für das Bürgermeisteramt qualifiziert? „Elementare Manieren sind wichtig“: Diese Überschrift beschreibt meine Grundhaltung zur Begleitung von Menschen als Führungskraft. Sie umfasst Wertschätzung, Selbstständigkeit und Motivation. Selbstständige Mitarbeiter sind entscheidungsfähig und entscheidungsfreudig. Ich habe mit Unternehmern aller Branchen und Größen, mit (Ober-)bürgermeistern, Stadt- und Gemeinderäten sowie mit Personal- und Betriebsräten immer sehr konstruktiv, pragmatisch und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Ein respektvoller und angemessener Umgang miteinander garantiert für alle Beteiligten gemeinsam getragene Ergebnisse. Die Kombination aus technischer, baurechtlicher und verwaltungsrechtlicher Kompetenz ermöglichen mir pragmatische, aber auch rechtlich einwandfreie Entscheidungen für die Menschen in Barsinghausen. Was fehlt in Ihrer Stadt? Ein Rat, der die Interessen unserer Stadt vor die der Parteien stellt. Ein Rat, der auf die Umsetzung der eigenen Beschlüsse achtet und drängt. Darüber hinaus fehlt es an attraktiven Geschäften in der Fußgängerzone, an mehr Infrastruktur mit Ärzten in unseren Ortsteilen, an Einkaufsmöglichkeiten und Anbindungen an den ÖPNV, an mehr Barrierefreiheit im Bereich unserer zentralen Punkte wie etwa Post oder Bahnhof, an einem Supermarkt im Zentrum, an einem Jugendparlament, an sanierten Straßen und Schulen, an Betreuungsplätzen (eventuell auch nachts). Und es fehlen Spiel-, Sport- und Aufenthaltsbereiche für Kinder und Jugendliche. Mein Herzensprojekt für Barsinghausen ist ... Eine attraktive und belebte Innenstadt mit noch mehr schönen Geschäften, in der sich auch Kinder und Jugendliche wohlfühlen und die auch von den Menschen aus unseren Ortsteilen gut mit dem ÖPNV erreichbar ist.

Von Frank Hermann