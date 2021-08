Wennigsen

Ulrike Schubert hat sich spät entschieden. Als sie öffentlich bekannt gab, dass sie in Wennigsen als parteilose Bürgermeisterkandidatin ins Rennen gehen will, waren es keine 100 Tage mehr bis zur Kommunalwahl am 12. September. Warum sie so lange gewartet hat? Sie sei zuletzt sehr in den Corona-Krisenstab eingebunden gewesen, erzählt sie beim Latte Macchiato in der Bäckerei Hünerberg, wo wir uns in ihrer Frühstückspause treffen. Sie habe den Kopf nicht eher dafür freigehabt, ernsthaft über eine Kandidatur nachzudenken.

Gegen ihren Chef und Noch-Bürgermeister Christoph Meineke wäre sie ohnehin nicht angetreten, sagt Schubert. Auch er ist parteilos und hat sich aber dazu entschlossen, im Herbst nach zwei Amtszeiten und 15 Jahren als Bürgermeister aufzuhören. Ein Wahlkampf kostet auch nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch Geld. Schubert ist geschieden und allein erziehend. Kandidaten müssen sich bewusst sein, dass sie mehrere Tausend Euro aus privater Tasche investieren müssen, erst Recht wenn keine Partei hinter ihnen steht. Auch deswegen, sagt die parteilose Bürgermeisterkandidatin, hätte sie nicht vorschnell ihren Hut in den Ring werfen wollen.

Nicht quatschen. Machen!

Seit knapp fünf Jahren leitet Schubert in der Wennigser Gemeindeverwaltung den Fachbereich Organisation und Ordnung. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ihr in sechs Teams unterstellt. Ob man eine Veranstaltung anmelden will, heiraten möchte oder einen neuen Reisepass braucht: Schuberts Fachbereich ist der, der die meisten Dienstleistungen direkt für den Bürger vereint.

„Ich arbeite mit Leidenschaft für diese Gemeinde. Schon jetzt ist dies mehr als ein Job für mich“, sagt die Juristin. Sie werde bereits jetzt oft „sonntags beim Brötchenholen“ von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen, und das gefalle ihr auch, sagt die 52-Jährige. Ihre besten Freunde hätten sie sehr darin bestärkt, es zu versuchen und als Bürgermeisterin zu kandidieren. Ja, ihre Freunde hätten ihr den entscheidenden Schubs gegeben. „Nur meckern gibt es nicht, also musst du es selber machen“, hätten sie zu ihr gesagt.

Großer 96-Fan: Ulrike Schubert im Stadion beim Heimspiel gegen Hansa Rostock. Quelle: Privat

Nur sieben Tage nach Bekanntgabe ihrer Bewerbung hatte die Einzelbewerberin genügend Unterstützerunterschriften beisammen. Einen Nachteil darin, dass sie nicht von einer Partei aufgestellt wurde, sieht Schubert nicht. Man müsse ehrlich sein. Und zuverlässig. „Einbringen kann ich mich auch ohne Partei“, sagt sie. In der Kommunalpolitik ginge es nicht darum, welche Lösung von welcher Partei stammt, sondern darum, was gut für Wennigsen ist.

Schubert ist in Wennigsen groß geworden und hatte hier immer ihren Lebensmittelpunkt. Am Matthias-Claudius-Gymnasium in Gehrden machte sie Abitur, in Hannover studierte sie. Weit wegziehen wollte Schubert nie. Aber im Urlaub fährt sie gerne ins sonnige Südtirol.

Ganz schön sportlich

Seitdem sie sieben ist, ist Schubert bei der TTSG Wennigsen. Tischtennis-Punktspiele spielt sie momentan in einer gemischten Herren-Mannschaft, weil der Verein in der Saison 2020/2021 keine Damenmannschaft aufstellen konnte. Ihr Vater, erzählt sie, sei früher Geschäftsführer der Spielgemeinschaft Argestorf/Sorsum gewesen, die bis vor 20 Jahren noch selbstständig war. Seit Jahren hat Schubert eine Dauerkarte bei Hannover 96. „Ich bin halt auch ungeheuer leidensfähig“, sagt sie. Inzwischen sind Zuschauer wieder erlaubt. Schubert konnte am 31. Juli beim ersten Heimspiel der Saison 2021/22 gegen Rostock mit dabei sein - das erste Spiel in der Arena nach langer Pause, bei dem vor Fans gespielt wurde. Leider gab es am Ende nur ein enttäuschendes 0:3. „Das Spiel war wirklich schlecht“, sagt Schubert.

15 Jahre leitete Schubert den Arbeitskreis Sport in Wennigsen. Mit dem Fachbereichsleiterinnen-Posten in der Gemeindeverwaltung musste sie diese Aufgabe aber abgeben. Leider, sagt sie. Ehrenamt habe sie immer gemacht.

Kein Neun-bis-Fünf-Job

Auch nach der Scheidung wollte Schubert unbedingt in Wennigsen bleiben und das gemeinsame Haus behalten. Viel zu arbeiten hätte deswegen immer auch irgendwie dazugehört. Also gab es noch nie den Neun-bis-Fünf-Job? Nein, das wäre sowieso nichts für sie, sagt Schubert. Bis Ende 2016, als sie schon fast drei Jahre bei der Gemeinde Wennigsen angestellt gewesen ist, war sie noch mit einer Kanzlei in einem Gemeinschaftsbüro in Hannover selbstständig.

2004 in der Bezirksliga: Ulrike Schuberts Verein ist bis heute die TTSG Wennigsen. Quelle: Archiv

Zu viel wird ihr der Job selten. Sie arbeite gerne und könne schlecht Feierabend machen, sagt Schubert. Das sei vielleicht auch eine persönliche Schwäche von ihr, aber es gebe ihr eine innere Zufriedenheit. Nebenbei arbeitet Schubert als Dozentin an einer Altenpflegeschule in Hannover und unterrichtet dort das Fach Recht. Das mache einfach nur Spaß, sagt sie. Vor allem, dass sie immer wieder neue Leute kennen lerne, finde sie schön. Sorgen um die Betreuung ihres Sohnes musste sie sich glücklicherweise nie machen. Ihre Mutter, die Schwiegereltern, Freunde – „wir haben ein super Netzwerk“, sagt sie und ist dankbar dafür. Inzwischen ist Georg 13, „und wenn was ist, ruft er mich an.“ Das dürfe er immer, „und er tut es auch.“

Immer authentisch bleiben

Als Chefin im Rathaus will Schubert vor allem authentisch bleiben. Ihre Stärke: „Ich bin entscheidungsfreudig!“ Klar, sagt sie, man dürfe gerne diskutieren und abwägen, aber dann müsse man die Dinge auch zu Ende bringen. Von großspurigen Wahlversprechen hält die parteilose Bürgermeisterkandidatin wenig. Denn die wichtigsten Themenfelder – mehr Kita-Plätze, bessere Grundschulen, neue Feuerwehrhäuser – seien ohnehin gesetzt, findet sie. Als Fachbereichsleiterin gehöre sie schon jetzt zum Führungskreis im Wennigser Rathaus. Dadurch sei sie bereits intensiv in alle Themenbereiche involviert. Als Personalchefin kenne sie die Mitarbeiter und die Mitarbeiter würden sie kennen. „Ich kann am ersten Tag direkt mit der Arbeit loslegen“, sagt Schubert. So sieht sie das. Und das will sie im Wahlkampf rüberbringen.

Mit pinker Perücke: Das Foto entstand beim Cruisinglauf 2016. "Da hatten wir von der Gemeinde eine Mannschaft gemeldet." Quelle: Privat

„Jetzt gehe ich Klinken putzen“

Bis zur Wahl geht Schubert Klinken putzen, „um mich den Bürgern einfach kurz persönlich vorzustellen“. Originelle Idee: Statt Kugelschreibern, Feuerzeugen oder Luftballons will sie kostenlos Kartoffeln von Bauer Georg Wöltje aus Sorsum verteilen. Heimatverbunden und bodenständig. Das passt zu ihr.

Zur Person Ulrike Schubert (52) kommt aus Wennigsen. Ihr Abitur machte sie am Gehrdener Matthias-Claudius-Gymnasium. An der Universität Hannover studierte sie zunächst Politologie und Germanistik auf Magister, wechselte dann aber zum Studienfach Jura. Nach dem zweiten Staatsexamen fing die Juristin im Finanzamt an. Dort hatte sie auch immer in den Semesterferien gejobbt. Nach einer Weiterbildung in Arbeitsrecht und Steuerrecht machte sie sich 1999 mit einer Kanzlei selbstständig. Seit Dezember 2013 ist Schubert bei der Wennigser Gemeinde angestellt – zunächst als Sachbearbeiterin, seit knapp fünf Jahren leitet sie den Fachbereich I. Damit unterstehen ihr Ordnungsamt, Standesamt und Bürgerbüro. Schubert ist geschieden und hat einen 13-jährigen Sohn. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Tischtennis. Ihr Verein, für den sie auch Punktspiele bestreitet, ist die TTSG Wennigsen. Beim Tischtennis-Regionsverband ist sie Damenwartin. Den Vorsitz beim Arbeitskreis Sport musste sie aufgeben, als sie Fachbereichsleiterin wurde. Bei Hannover 96 hat sie seit Jahren eine Dauerkarte.

„Unsere Infrastruktur muss noch besser werden“ Warum sind Sie für das Bürgermeisterinnenamt qualifiziert? „Ich bin Wennigserin und arbeite schon jetzt mit Leidenschaft für diesen Ort. Als Juristin bin ich es gewohnt, komplexe Sachverhalte rasch zu erfassen und zu bewerten. Seit knapp fünf Jahren bin ich jetzt Fachbereichsleiterin für Ordnung und Organisation, war Gemeindewahlleiterin, bin seit Beginn der Pandemie Leiterin des Krisenstabes in der Gemeinde. Ich vereine Führungserfahrung, das Wissen um alle relevanten Themen in der Gemeinde, die Abläufe in der Verwaltung und kenne die handelnden Akteure in Politik, Gremien und Vereinen. Ich kann sofort mit der Arbeit beginnen und habe den Willen, Entscheidungen herbeizuführen.“ Was fehlt in Ihrer Gemeinde? „Ich halte unsere Gemeinde für sehr lebenswert. Allerdings gilt es, die Situation in vielfacher Hinsicht zu verbessern und weiter auf der vorhandenen Basis aufzubauen. Die Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere die Kinderbetreuung, die Sanierung und der Ausbau der vorhandenen Schulen, die Unterstützung der vorhandenen Gewerbe beim Ausbau durch die Schaffung von neuen Gewerbeflächen und vieles mehr.“ Mein Herzensprojekt für Wennigsen ist ...? „...dass die Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde zufrieden sind und sich gerne mit ihr identifizieren. Ich werde dafür arbeiten, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Ort zu bewahren und zu stärken. Es muss deutlich werden, dass für alle in Wennigsen Raum ist. Hierfür ist es unerlässlich, die Anliegen der Bürger immer wieder aufzunehmen und diese zu beteiligen. Ein transparenteres Handeln in Politik und Verwaltung, welches das Vertrauen der Bürger stärkt, ist ebenfalls ein wichtiger Baustein für diese Identifikation.“

Von Jennifer Krebs