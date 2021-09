Wennigsen

Vor der Bürgermeister-Stichwahl am 26. September bekommt Ulrike Schubert jetzt Unterstützung aus der Bürgerschaft. Wennigser Landwirte und Gewerbetreibende haben sich zusammengetan, um in der Endphase des Wahlkampfs mit einer Plakataktion für die parteilose Kandidatin zu werben.

Eine Woche nach dem ersten Wahlgang und erzielten 28,75 Prozent der Wählerstimmen zeigt sich Schubert erfreut. „Ich bin unheimlich dankbar für das tolle Ergebnis, und nun geht es auf die Zielgerade“, sagt sie. Seit Montag sei sie schon wieder unterwegs von Tür zu Tür und spreche mit den Bürgerinnen und Bürgern in allen Ortsteilen der Gemeinde. Was Schubert positiv stimmt: Sie bekomme noch mehr Lob und Zuspruch als vor dem ersten Wahltermin.

Spontane Plakataktion wirbt um Wählerstimmen für Ulrike Schubert

So habe sich auch die spontane Plakataktion ergeben, die seit Freitag im Gemeindegebiet zu sehen ist. Auf dem Bild rufen namentlich die Landwirte André Oelkers und Georg Wöltje, Garten- und Landschaftsbauer Christof Dankert, Metzger Günther Imbke, Elektromeister Friedrich Göhmann, Kfz-Meister Thorsten Hof und Friseursalonbetreiberin Ulrike Walther zur Wahl der parteilosen Kandidatin auf.

Unterstützung bekommt Schubert auch von eher unerwarteter Seite: Der ehemalige Wennigser FDP-Ortsbürgermeister Wolf-Rüdiger Marenbach hat ihr seine Wählerstimme zugesichert und macht mit einem gemeinsamen Foto Werbung für die Stichwahl – entgegen der Mehrheit seiner Parteikollegen, die sich am Donnerstag für den SPD-Kandidaten Ingo Klokemann ausgesprochen hatten. „Ich bin der Meinung, dass sie das Fachwissen hat“, sagt Marenbach über Schubert und ergänzt, wenn er einen Bürgermeister wähle, wolle er den besten. Er sei damit in der FDP eben ein Abweichler.

„Bürgermeisterin zu sein heißt, eine Behörde zu leiten“

Sie selbst werde in Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder darauf angesprochen, dass sie als Fachbereichsleiterin in der Verwaltung bereits in die Themen eingearbeitet sei und die Mitarbeiter kenne, sagt Schubert. „Bürgermeisterin zu sein heißt vor allem, eine Behörde zu leiten – nicht in erster Linie, Politik zu machen“, betont sie. Mit Themen wie Kinderbetreuung, Gewerbeansiedlung, Feuerwehren, Klimaschutz, Sport- und Kulturförderung gebe es für die Wennigser eine Reihe von drängenden Aufgaben. „Mit meiner Erfahrung bin ich sofort bereit, diese und alle anderen Themen anzugehen.“

Von Sarah Istrefaj