Wennigsen

Der zweite Kandidat um die Wahl zum Bürgermeister von Wennigsen hat seinen Hut in den Ring geworfen. Der 46-jährige Ingo Klokemann (SPD) will die Verwaltung führen – und will vor allem auf mehr Transparenz, bessere Kommunikation und klare Worte setzen, wie er sagt.

Warum die Wennigser ihn wählen sollten? Er erfülle nicht nur die fachlichen Voraussetzungen, habe langjährige Ratserfahrung und kenne die Probleme und Themen, die es in der Gemeinde gibt, sondern sei auch in der Gemeinde verwurzelt, zählt der Sozialdemokrat auf. „Als jemand, der hier aufgewachsen ist und dessen Familie hier lebt, fühle ich mich unserer Gemeinde und den Menschen eng verbunden. Insofern liegt mir auch die Zukunft von Wennigsen besonders am Herzen“, sagt Klokemann.

Zur Person Ingo Klokemann (46) ist in Wennigsen aufgewachsen, für sein Jura-Studium und das Referendariat nach Nordrhein-Westfalen gezogen und dann wieder in seine Heimat am Deister zurückgekehrt. Heute lebt er mit seiner Frau und den beiden Kindern – einer Tochter und einem Sohn – in Wennigsen. „Meine Tochter und mein Sohn besuchen den Kindergarten Vogelnest beziehungsweise die Grundschule Wennigsen, die ich aus meiner eigenen Kindheit kenne“, sagt Klokemann. Derzeit ist er Geschäftsführer des Deutschen Hörzentrums der Medizinischen Hochschule Hannover und engagiert sich ehrenamtlich als Geschäftsführer der HCIG, einem Selbsthilfeverband für Cochlea-Implantat-Patienten. Die Verbundenheit zu Wennigsen sei auch seine Motivation gewesen, vor zehn Jahren erstmals für den Rat der Gemeinde Wennigsen zu kandidieren, dem er seitdem angehört – aktuell als Vorsitzender der SPD-Fraktion seit 2019. An seiner Heimat schätze er unter anderem die Lage, aber vor allem auch die Menschen und den Zusammenhalt, der laut Klokemann in Wennigsen stärker ausgeprägt ist als in manch anderer Kommune. Auch die Vereine und ihr ehrenamtliches Engagement mit den vielen Veranstaltungen und Angeboten seien ein Aspekt, der Wennigsen so lebens- und liebenswert mache, sagt Klokemann.

„In der Vergangenheit wurden Probleme leider häufig nicht aktiv angegangen, sondern erst auf Druck der Öffentlichkeit oder des Rates“, sagt Klokemann und ergänzt: „Zukünftig möchte ich die vor uns liegenden Aufgaben im Dialog mit den Wennigserinnen und Wennigsern aktiv aufgreifen, um sie dann konsequent und pragmatisch umzusetzen.“ Dass die Dinge nicht immer ganz so schnell umgesetzt wurden, liege aber nicht an den Verwaltungsmitarbeitern, betont Klokemann, der „die engagierten und motivierten Verwaltungsangestellten“ lobt.

Zukünftige Entscheidungen müssen für ihn immer einer sozialen, ökologischen und im Ergebnis auch ökonomischen Betrachtungsweise standhalten. Die Bewältigung werde nicht einfach werden, aber er ist sich sicher: „Gemeinsam wird uns das gelingen.“

So erreichen Sie den Kandidaten Da der Wahlkampf aufgrund der Corona-Pandemie stark eingeschränkt ist, erreichen Interessierte Klokemann zurzeit am besten unter Telefon (0176) 87 92 81 16, über seine Facebook-Seite, per E-Mail an kontakt@ingo-klokemann.de oder über das Kontaktformular auf der Homepage ingo-klokemann.de. „Bei Anregungen, Fragen oder Kritik melden Sie sich bitte bei mir“, sagt er.

Diese Themen sind Klokemann wichtig:

Kinderbetreuung und Bildung: „Als Vater von zwei Kindern weiß ich, wie wichtig eine gute Kinderbetreuung ist. Diese liegt mir daher auch besonders am Herzen, denn fehlende Betreuungsplätze können Familien in finanzielle oder sogar existenzielle Not bringen“, sagt Klokemann. Eltern bräuchten hier mehr Sicherheit. Zudem sei der Kontakt der Kinder zu Gleichaltrigen wichtig. Dafür müssten zunächst die Projekte, die bereits auf den Weg gebracht sind, etwa der Neubau der Kita in Holtensen, fertiggestellt werden. Danach brauche es eine langfristige Planung, in der der künftige Bedarf einbezogen wird. Auch eine gute Ausstattung der Schulen ist für Klokemann ein wichtiges Anliegen.

Wirtschaft:Klokemann will sich dafür einsetzen, dass die inhabergeführten und handwerklichen Betriebe gestärkt werden. Zudem sei es wichtig, dass alle Wennigserinnen und Wennigser, vor allem aber Familien und ältere Menschen ortsnah ihre alltäglichen Besorgungen erledigen könnten. Zudem möchte er die Bedürfnisse der örtlichen Wirtschaft aufgreifen. Dazu gehöre auch die Ausweisung von weiteren Gewerbegebieten, damit sich die bestehenden Unternehmen entwickeln und neue ansiedeln könnten.

Klima- und Umweltschutz: Klima- und Umweltschutz seien von herausragender Bedeutung. „Das heißt für mich, dass bei allen Entscheidungen die Auswirkungen darauf mitgedacht werden müssen. Klima- und Umweltschutz sind mehr als nur ein Projekt“, sagt er. Daher wolle er die Stelle des Klimaschutzmanagers zur Stabsstelle machen, damit dieser bei allen Entscheidungen mit eingebunden sei.

Nachhaltige Mobilität: Klokemann möchte mehr alternative Fortbewegungsmöglichkeiten in der Gemeinde schaffen, die Situation für Radfahrer sowie die Anbindung an öffentlichen Nahverkehr verbessern und erhalten und wünscht sich auch einen „Sprinti“ – also einen Kleinbus, der bestellt werden kann – für Wennigsen.

Ingo Klokemann (SPD) will sich auch für eine gute Ausstattung an den Wennigser Schulen, wie etwa der KGS, einsetzen. Quelle: Philipp Schröder/SPD Hannover

Ehrenamt, Kultur und Freizeit:Für ein lebendiges Wennigsen und für den sozialen Zusammenhalt sei das Ehrenamt in der Gemeinde unverzichtbar. Daher dürfe man trotz aller Sparzwänge auf die freiwilligen Leistungen nicht verzichten.

Bezahlbarer Wohnraum: Die Schaffung von bezahlbarem, aber auch bedarfsgerechtem Wohnraum sei gerade in Wennigsen, wo es größtenteils Einfamilienhäuser gebe, ein Problem, das gelöst werden müsse – um junge Menschen im Ort zu halten und auch älteren Menschen zu ermöglichen, in ihrer Heimat den Lebensabend zu verbringen.

Von Lisa Malecha