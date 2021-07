Argestorf/Bredenbeck

Die Grüne-Bürgermeisterkandidatin Gun Wittrien geht jetzt auf Tour: Am Sonnabend, 17. Juli, radelt Wittrien unter dem Motto „Ansprech-Bar“ von 14 bis 17.30 Uhr durch drei Wennigser Ortsteile. Bei einer Tasse Tee oder Kaffee können Interessierte die Bürgermeisterkandidatin kennenlernen und mit ihr ins Gespräch kommen.

Andere Möglichkeiten, mit der Kandidatin Kontakt aufzunehmen, haben Interessierte unter Telefon (0176) 52690317 sowie per E-Mail an gun.wittrien@gruene-wennigsen.de.

Wer Wittrien persönlich treffen möchte, kann dies am Sonnabend tun. Sie wird dann um 14 Uhr in Argestorf am Brunnen sein, um 15.15 Uhr kommt sie in Bredenbeck vor der alten Volksbank an, und um 16.30 Uhr treffen Interessierte sie in Steinkrug an der Abzweigung der Lindenallee zum alten Rauchglaskegel. Die Tour startet nur bei trockenem Wetter.

Von Lisa Malecha