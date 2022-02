Wennigsen

Ob vermüllte Grünflächen, defekte Straßenlaternen, reparaturbedürftige Sitzbänke oder das sich stetig vergrößernde Schlagloch in der Ortsdurchfahrt: Bürger, die in der Gemeinde Wennigsen einen Schaden melden wollen, können dies jetzt digital erledigen. Über die Onlineplattform wennigsen.mängelmelder.de gelangen die Meldungen zu Missständen oder Schäden im öffentlichen Raum direkt zur Gemeindeverwaltung.

„Dank GPS-Standortangabe und Fotos erhalten Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung einen ersten Überblick und können sofort entsprechende Maßnahmen einleiten. Der gemeldete Schaden wird kurzfristig behoben“, verspricht die Verwaltung auf der Homepage der Gemeinde. Noch schneller geht es per App. Nutzer können den beobachteten Schaden mit dem Smartphone fotografieren und die Aufnahme direkt mit einer kurzen Beschreibung senden. Die App steht unter dem Namen „Mängelmelder“ zum Download bereit.

Bearbeitungsstatus jederzeit einsehbar

Die Technik funktioniert nach dem Prinzip eines Ticketsystems. Jede Meldung generiert ein Ticket, in dem alle relevanten Informationen gespeichert werden, sodass Anfragen nicht verloren gehen. Der Status der Bearbeitung ist dabei öffentlich jederzeit einsehbar und mit Ampelfarben gekennzeichnet: gemeldet (rot), in Bearbeitung (gelb), gelöst (grün) und ungelöst abgeschlossen (gelb-grün gestreift).

Auf einer digitalen Karte ist der aktuelle Bearbeitungsstand jeder Meldung für alle Nutzer einsehbar. So können die Wennigser und Wennigserinnen prüfen, ob der von ihnen beobachtete Schaden bei der Verwaltung bereits bekannt ist. Dadurch werden unnötige Doppelungen vermieden und dadurch Zeit gespart – was wiederum die Sachbearbeiter entlastet. Die Browserversion enthält zudem eine Suchfunktion, mit der Schadensmeldungen aufgespürt und nach verschiedenen Kriterien wie dem Bearbeitungsstatus gefiltert werden können.

„Win-win-Situation für alle Beteiligten“

„Der Mängelmelder schafft somit Transparenz und eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“, teilt die Gemeinde zum Start des neues Services mit. Die Verwaltung könne eingehende Meldungen effizient erfassen und bearbeiten, und die Bürger helfen gleichzeitig „ganz unbürokratisch dabei, Wennigsen noch attraktiver und lebenswerter zu gestalten“.

Der Entwickler bietet den Mängelmelder bundesweit an. Vorreiter in der Region ist die Stadt Langenhagen, die damit bereits seit einigen Jahren gute Erfahrungen macht. Auch in der Landeshauptstadt Hannover, die sich ebenfalls an dem System beteiligt, warten laut Karte aktuell einige Meldungen auf Bearbeitung.

Von André Pichiri