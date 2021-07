Bundesfreiwilligendienst: DLRG Wennigsen sucht Unterstützung

Wennigsen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Wennigsen sucht für die Unterstützung ihrer Arbeit ab dem 1. August oder 1. September noch Freiwillige, die bei der DLRG Wennigsen ihren Bundesfreiwilligendienst ableisten möchten.

Wegen der Herausforderungen des letzten Jahres durch Corona und den damit verbundenen Bäderschließungen sei gerade im Bereich der Schwimmausbildung und insbesondere der Anfängerschwimmkurse für die Nichtschwimmer ein großer Nachholbedarf entstanden, teilt die DLRG Wennigsen mit. Seit mehreren Jahren unterstützt die DLRG Wennigsen mit ihren Bundesfreiwilligendienstlern in Kooperationen die Schwimmausbildung in den umliegenden Schulen. So zum Beispiel an den Grundschulen Wennigsen und Egestorf und dem Hannah-Ahrendt-Gymnasium. Interessierte können sich gerne per E-Mail an Info@Wennigsen.DLRG.de oder auch telefonisch bei Martin Dankert unter der Telefonnummer (0162) 6241646 melden.

„Wir als DLRG Ortsgruppe Wennigsen möchten mit Unterstützung unserer Bundesfreiwilligendienstler in diesem Jahr dazu beitragen, den großen Nachholbedarf an Anfängerschwimmkursen für Nichtschwimmer abzubauen und so den Kindern die Möglichkeit zu geben Schwimmen zu lernen“, schreibt die DLRG. Denn: Jedes Kind, das die Chance hat Schwimmen zu lernen, mache die Freizeit an Badegewässern und auch allgemein am Wasser sicher. „Dies ist die Herausforderung für die nächsten Jahre und dafür suchen wir Unterstützung.“

Von Lisa Malecha