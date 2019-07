Wennigsen

In Wennigsen kommt der Rat am Dienstag, 23.Juli, um 19 Uhr zusammen, um über einige Anträge zu beraten. Unter anderem wird es um Klimaschutz, Solaranlagen, Carsharing und die Spielplatzsatzung gehen.

SPD und Piratenpartei machen sich für Jugend stark

Die Politiker sollen am Dienstag unter anderem entscheiden, ob die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit dem Jugendparlament einen neuen Vorschlag erarbeitet, wie mit den Kleinspielfeldern an der KGS umgegangen werden soll. Das hat die SPD-Fraktion beantragt.

Nichts los? Der Eindruck täuscht. Insbesondere an den Wochenenden treffen sich auf dem KGS-Gelände viele Jugendliche. Quelle: Elena Everding

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, dass der Bereich an der Sophie-Scholl-Gesamtschule in die Spielplatzsatzung aufgenommen wird – auch, um eine Lösung für die genervten Anwohner zu finden. Die SPD wünscht sich eine „Satzung über Spiel- und Jugendtreffplätze“, die den Unterschied zwischen den unterschiedlichen Altersgruppen verdeutlicht.

Auch die Piratenpartei fordert, dass das Jugendparlament in die Entscheidung einbezogen wird.

Grüne fordern Solaranlage auf dem Bauhof

Weiterhin stehen mehrere Anträge für den Klimaschutz von den Grünen auf der Tagesordnung. Unter anderem fordert die Fraktion, dass eine Solaranlage auf dem Wennigser Bauhof angebracht wird.

Plastikarme Gemeinde

Zudem fordern die Grünen, dass die Gemeinde Wennigsen mit gutem Beispiel vorangehen und auf Plastik so weit wie möglich verzichten solle. Die Grünen denken dabei als Allererstes an essbare Strohhalme in Rats- und Ausschusssitzungen. Aber auch bei Veranstaltungen in Wennigsen wie auf dem Weihnachtsmarkt und beim Freischießen solle auf Plastik verzichtet werden.

Carsharing im Fuhrpark

Seit 15 Jahren hat Wennigsen ein Carsharing-Auto am Bahnhof, das rund zehn private Autos ersetzt. Es wir sehr gut genutzt, deswegen sollte es in Wennigsen noch mehr solcher Teilautos geben, finden die Grünen. Sie wünschen sich, dass die Gemeinde Carsharing-Fahrzeuge in ihren Fuhrpark aufnimmt, die außerhalb der Dienstzeiten privaten Nutzern zur Verfügung stehen.

Energetische Sanierung der KGS

Vor dem Hintergrund des Ratsbeschlusses, innerhalb von drei Jahren rund 30 Prozent Energie bei den kommunalen Liegenschaften einsparen zu wollen, fordern die Grünen energetische Sanierungsmaßnahmen in der Sophie-Scholl-Gesamtschule.

Von Lisa Malecha