Carsharing, Plastik und Solaranlagen: So will Wennigsen klimafreundlicher werden

Wennigsen

Die Wennigser Grünen haben sich einige Punkte vorgenommen in Sachen Klimaschutz. Im Rat gingen alle Anträge der Fraktion durch. Das sind die Pläne der Gemeinde:

Solaranlage auf dem Bauhof

Der gemeindeeigene Bauhof soll eine Solaranlage bekommen, die warmes Wasser erzeugt. Der Bauhof hat 20 Mitarbeiter, und die Hälfte von ihnen duscht dort nach Feierabend. Inwieweit sich eine Installation wirtschaftlich lohnt und was eine Solaranlage auf dem Bauhof kostet, soll die Verwaltung in Hinblick auf den Haushalt 2020 prüfen. Genauso wie die Wirtschaftlichkeit einer Heizungsunterstützung und einer Solarstromanlage auf dem Dach der Bauhofhalle. Als Vertragspartner käme die Energiegenossenschaft Calenberger Land Ener:Go infrage.

Carsharing ausbauen

Seit mehr als 15 Jahren hat Wennigsen ein Carsharing-Auto am Bahnhof, das rund zehn private Autos ersetzt. Die Gemeinde soll Carsharing-Fahrzeuge in ihren Fuhrpark aufnehmen, die außerhalb der Dienstzeiten privaten Nutzern zur Verfügung stehen. Bevor die Verwaltung eigene neue Fahrzeuge anschafft, soll die Nutzung von Carsharing-Fahrzeugen geprüft werden. Dann soll auch mindestens ein Elektroauto zur Flotte gehören.

Plastikarme Gemeinde

Die Gemeinde Wennigsen soll mit gutem Beispiel vorangehen und auf Plastik so weit wie möglich verzichten. Das fängt bei essbaren Trinkhalmen in Rats- und Ausschusssitzungen an und geht bis hin zu großen Veranstaltungen in Wennigsen wie dem Weihnachtsmarkt und dem Freischießen, wo Teller und Besteck aus Plastik verboten werden könnten. Der Verein Miteinander in Wennigsen zeigte neulich bei seinem Fest der Kulturen bereits, wie’s geht. Beim Büfett wurde auf Einweggeschirr verzichtet und nur normales Geschirr und Besteck verwendet.

Energetische Sanierung der KGS

Vor dem Hintergrund des Ratsbeschlusses, innerhalb von drei Jahren rund 30 Prozent Energie bei den kommunalen Liegenschaften einsparen zu wollen, soll die Sophie-Scholl-Gesamtschule energetisch saniert werden. 2020 sollen die alten Heizungspumpen der Schule und Sporthalle durch Hocheffizienzpumpen ersetzt werden. Die 45 Jahre alte Steuerung der Heizungsanlage soll ersetzt werden durch ein modernes digitales System für Schule und Sporthalle. Die Beleuchtung in der Turnhalle soll auf LED umgerüstet werden.

Wennigsen bekommt seine erste Smartphone-Bank Gratis im Internet surfen und auch das Handy kostenlos aufladen: Wennigsen soll neben der Sonnenuhr am Rathaus seine erste Smartbench bekommen. Das hat der Rat jetzt beschlossen. Im Rathaus gibt es bereits ein WLAN-Netz über Freifunk, das genutzt werden kann. Die Klimaschutzagentur finanziert die Smartphone-Sitzbank in Wennigsen. „Einen Sponsor für die zweite Bank in Bredenbeck müssten wir noch finden“, sagte Jonas Farwig ( SPD) in der Ratssitzung am Donnerstag, der den Antrag zusammen mit Barbara Krüger (Grüne) und Ursula Veit ( CDU) für den Präventionsrat, wo sie mitarbeiten, eingebracht hat. 5000 Euro kostet so eine Bank. Auch einen Standort gibt es in Bredenbeck noch nicht. Darüber soll aber der Ortsrat entscheiden.

