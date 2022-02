Wennigsen

Die Gemeinde Wennigsen drückt beim Ausbau des Carsharing-Angebots aufs Gaspedal. Auf dem Friedhofsparkplatz in der Ortsmitte soll schnellstmöglich ein weiteres Leihauto in Betrieb gehen, diesmal ein rein elektrisches Fahrzeug.

Wennigsen und Carsharing – das passt offensichtlich gut zusammen. Die Stadtmobil-Station am Bahnhof wird schon seit Jahren so eifrig genutzt, dass das Unternehmen 2021 am Friedhofsparkplatz mit einem zweiten Fahrzeug an den Start ging. Auch hier ist die bisherige Bilanz laut Verwaltung positiv. Deshalb soll schon bald direkt daneben das dritte Leihauto zum Teilen bereitstehen – allerdings kein weiterer Verbrennen, sondern ein E-Auto.

Ladepunkt für gemeindeeigene Fahrzeuge

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Politik sich für ein E-Carsharing ausgesprochen. Mit dem seinerzeit in Auftrag gegebenen Netzanschluss sowie der bei Enercity beauftragten Installation einer Ladesäule soll es nach der Fertigstellung möglich sein, auf dem Parkplatz zwischen Friedhof und Kaufhaus Heitmüller gleich zwei Fahrzeuge zu laden. „Der eine Ladepunkt dient vorerst ausschließlich der Nutzung durch die Gemeinde, die in diesem Jahr voraussichtlich auch noch ein weiteres Elektroauto, das für das Ordnungsamt gedacht ist, anschaffen wird“, heißt es in der Verwaltungsvorlage, die Wennigsens Klimaschutzmanager Jan Krebs jetzt im Umwelt- und Klimaschutzausschuss vorgestellt hat.

Pläne fürs E-Carsharing gibt es in Wennigsen bereits seit 2019. Die Gemeinde hatte seinerzeit noch mit dem Anbieter Mikar über ein Engagement gesprochen. Allerdings hätte sie dort jeden Monat zunächst mit 700 Euro in Vorleistung gehen müssen, die dann später mit den Einnahmen verrechnet werden sollten. Je nach Auslastung wäre die Gemeinde also möglicherweise auf dem Differenzbetrag sitzen geblieben. Stadtmobil hingegen will die Station – auch aufgrund der positiven Erfahrungen in Wennigsen – auf eigenes Risiko betreiben.

Lange Lieferzeiten für E-Autos

Daher empfiehlt die Verwaltung der Politik, Stadtmobil den Zuschlag für diesen weiteren Stellplatz zu geben und auf das bereits lang bestehende und gut funktionierende Verhältnis aufzubauen, „auch mit Blick auf die Nutzerfreundlichkeit für die Wennigserinnen und Wennigser, die bereits die anderen Fahrzeuge von Stadtmobil nutzen“, heißt es.

Gute Erfahrungen gesammelt: 2021 nahm Stadtmobil auf dem Friedhofsparkplatz die erste Station in Betrieb. Jetzt folgt ein weiteres Angebot – erstmals mit einem E-Fahrzeug Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Einziger Wermutstropfen: Aufgrund der aktuell langen Lieferzeiten könne es mehr als ein halbes Jahr dauern, bis das E-Fahrzeug verfügbar ist. Daher macht die Verwaltung nun Tempo und hofft auf eine schnelle Entscheidung der Politik, sodass Stadtmobil die Bestellung anschließend in Auftrag geben kann. Sollte der Ladepunkt schon früher in Betrieb gehen, bestünde laut Gemeinde die Möglichkeit, den Parkplatz vorübergehend für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. In dieser Übergangszeit könne man dann sehen, ob der Standort auch von privaten Fahrzeugen genutzt wird.

Gemeinde zahlt für Infrastruktur

Ausschussmitglied Sonja Schwarze (SPD) wollte wissen, warum im Zuge der Maßnahme nicht gleich dauerhaft Ladepunkte für Privatwagen installiert werden. Klimaschutzmanager Krebs verwies auf die Kosten. Momentan sehe das Geschäftsmodell der Netzbetreiber eben so aus, dass die Gemeinden die gesamte Infrastruktur plus die Betriebskosten bezahlen sollen. „Das ist meines Erachtens der falsche Ansatz“, sagte Krebs. Und: „Wir tun wir gut daran, uns Gedanken zu machen, wo wir öffentliche Ladestruktur in diesem oder im kommenden Jahr installieren können, sollten uns dann aber ein Betreibermodell aussuchen, bei dem wir aus den Kosten raus sind.“

Von André Pichiri