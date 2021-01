Wennigsen

In Wennigsen sind am Donnerstag, 7. Januar, 37 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, wie das Gesundheitsamt der Region Hannover am Donnerstag mitteilt – das sind 13 mehr als am Mittwoch, als noch 24 aktuell Infizierte gemeldet wurden.

Auch der Inzidenzwert ist weiter gestiegen – von 111,3 am Mittwoch, 6. Januar, auf aktuell 180,8. Damit hat Wennigsen die dritthöchste Inzidenz in der Region Hannover. Einen höheren Wert haben aktuell nur Sehnde (189,4) und Garbsen (212,9).

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle umgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in Wennigsen insgesamt 152 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Mittwoch, 6. Januar, waren es noch 139 Personen.

Von Lisa Malecha