Wennigsen

Binnen 24 Stunden ist in Wennigsen eine Neuinfektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist daher noch einmal gestiegen und lag am Dienstag bei 292,1 – am Montag lag der Wert bei 285,2. Damit hat Wennigsen noch immer den mit Abstand höchsten Wert aller 21 Regionskommunen.

Die Zahl der akuten Corona-Fälle in Wennigsen ist von Montag auf Dienstag hingegen gesunken – von 71 auf 62. Das liegt daran, dass zehn ehemals Infizierte aus der Statistik herausgefallen sind, weil sie als wieder gesund gelten.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben. Der aktuelle Wert von 292,1 ist mehr als doppelt so hoch wie der in den nächsten Kommunen auf der Liste, Hannover (136) und Lehrte (135,5). Die niedrigsten und damit besten Inzidenzwerte regionsweit gibt es aktuell in Gehrden (45,1).

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Wennigsen insgesamt 302 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha